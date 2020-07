Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος δίνει ραντεβού στα δικαστήρια και με την Έλενα Ακρίτα

Στο στόχαστρο του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, βρέθηκε η Έλενα Ακρίτα.

Μια ανάρτηση της κ. Ακρίτα ήταν ο λόγος να στραφεί εναντίον της.

Συγκεκριμένα, η Έλενα Ακρίτα, χθες, Κυριακή επέλεξε τον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook ώστε να κάνει ένα καυστικό σχόλιο για τον βουλευτή.

«Μπαίνουν σε ένα μπαρ τρεις άνθρωποι και ένας μπογδάνος...» έγραψε στο προφίλ της προκαλώντας πληθώρα σχολίων.

Πριν λίγη ώρα, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μέσω του twitter, ανακοίνωσε πως θα κινηθεί νομικά κατά της δημοσιογράφου λόγω της συγκεκριμένης ανάρτησης.

«Έγραψε ό,τι πιο ναζιστικό έχει γραφτεί τελευταία και το επγραψε για μένα. Και με την Ακρίτα λοιπόν στη Δικαιοσύνη. Μέχρι τέλους, με κάθε υβριστή, με κάθε φορέα ηθικού πλεονεκτήματος που στοχοποιεί και απειλεί την ασφάλεια και την ακεραιότητά μου» έγραψε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

Από τη μεριά της, η Έλενα Ακρίτα δεν άφησε ασχολίαστη την ανακοίνωση αυτή.

«Ο Μπογδάνος μηνύει και μένα επειδή έγραψα ‘Μπαίνουν σε ένα μπαρ τρεις άνθρωποι και ένας μπογδάνος...’ Έχει δίκιο! Τού ζητώ ταπεινά συγγνώμη και επανορθώνω: ‘Μπαίνουν σε ένα μπαρ τέσσερις άνθρωποι και ένας μπογδάνος...», έγραψε η δημοσιογράφος στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook.

H Έλενα Ακρίτα όμως δεν έμεινε μόνο στο σχόλιο-απάντηση και προχώρησε σε μια ακόμα ανάρτηση.

«Και σκέψου λέει να τού κάνω εγώ μήνυση ΚΑΙ αγωγή και να κληθεί να αποδείξει στο δικαστήριο τα παρακάτω άθλια, ψευδή και άκρως συκοφαντικά. Ασυλία ξε-ασυλία you messed with the wrong person, sweetie» προειδοποίηση η κ. Ακρίτα και δημοσίευσε ένα παλιότερο tweet του κ. Μπογδάνου στην οποία την χαρακτηρίζει «εθνική άγαμη θυγατέρα».