ΕΟΦ: Προσοχή - Ανακαλείται λευκαντική οδοντόκρεμα

Ανακαλείται, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου, λευκαντική οδοντόκρεμα γιατί κατά τους ελέγχους ανιχνεύθηκε υπεροξείδιο του υδρογόνου σε ποσοστό το οποίο δεν συμφωνεί με την επισήμανση.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ αναφέρει: "Την ανάκληση των παρτίδων N009CS με ημερομηνία λήξης: 06/2021 και N016CS με ημερομηνία λήξης: 08/2021, του καλλυντικού προϊόντος ΥΟΤUΕL all in one ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ wintergreen και των παρτίδων N017CS με ημερομηνία λήξης: 12/2021, N011CS με ημερομηνία λήξης: 08/2021, του προϊόντος ΥΟΤUΕL all in one ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ snowmint διότι, κατά τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων, ανιχνεύθηκε Υπεροξείδιο του Υδρογόνου σε ποσοστό το οποίο δεν συμφωνεί με την επισήμανση.

Η εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της και να αποσύρει τις συγκεκριμένες παρτίδες από την αγορά. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν".