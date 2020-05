Ενθουσιασμός για το άνοιγμα της Ακρόπολης από τα διεθνή ΜΜΕ

Με μεγάλο ενθουσιασμό υποδέχτηκαν τα διεθνή ΜΜΕ, το άνοιγμα από σήμερα των αρχαιολογικών χώρων και δη της Ακρόπολης, σχολιάζοντας πως μετά την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας «η Αθήνα παίρνει προφυλάξεις για να δεχθεί τουρίστες με ασφάλεια».

Oπως αναφέρει το in.gr, ανταποκριτές και δημοσιογράφοι ξένων μέσων ενημέρωσης, που μπήκαν μετά από δύο μήνες στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης ήδη έχουν αναρτήσει σχετικά βίντεο.

Λίγες ώρες πριν το επίσημο άνοιγμα, το αμερικανικό δίκτυο ABC είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων μέχρι BBC και το Al Jazeera, τα ρεπορτάζ τονίζουν το άνοιγμα του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου μετά από δύο μήνες.

Διεθνή μέσα τοποθετούν το άνοιγμα της Ακρόπολης δίπλα στο άνοιγμα της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου ως δύο πολιτιστικά μνημεία η επανέναρξη λειτουργίας των οποίων συμβολίζει την σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

Οι επισκέπτες θα έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν όλους τους υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους στη χώρα, μετά από κλείσιμο δύο μηνών λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. L'Acropole d'Athènes et le célèbre Parthénon ont rouvert leurs portes ce matin pic.twitter.com/k63eDd9MAy

