Συλλήψεις για ανοιχτά μαγαζιά και 150αρια για μάσκες και αποστάσεις

Το ημερήσιο δελτίο των παραβάσεων του κορονοϊού έχει απ’ όλα: και πρόστιμα και συλλήψεις.



Οι εικόνες με τα μπαρ να δίνουν take away ποτά και τον κόσμο να συνωστίζεται έξω από τα μαγαζιά έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και νέο πονοκέφαλο στους ειδικούς, που φαίνεται ότι είχαν σκεφτεί το συνωστισμό στα σχολεία κι αλλού αλλά όχι στα take away.



Με τις εικόνες απ’ όσα έγιναν χθες (05.05.2020) σε Βόλο, Λάρισα, Μικρολίμανο, Κηφισιά και Αγία Παρασκευή να «παίζουν» παντού, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στους χθεσινούς ελέγχους για τη λειτουργία επιχειρήσεων που θα έπρεπε να είναι κλειστές «έπεσαν» 9 παραβάσεις και συνελήφθησαν 10 άτομα.



Από την έναρξη του μέτρου, έως σήμερα, έχουν βεβαιωθεί σε όλη τη χώρα 578 παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 557 άτομα.



Μάσκες δεν φοράμε, αποστάσεις δεν κρατάμε, πρόστιμα πληρώνουμε



Σε ό,τι αφορά στους ελέγχους για μη χρήση μάσκας και μη τήρηση των αποστάσεων, χθες βεβαιώθηκαν 66 παραβάσεις, που σημαίνει ότι κόπηκαν πρόστιμα ύψους 150 ευρώ για τους… απείθαρχους.



Οι παραβάσεις για τις οποίες επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα 150 ευρώ, σημειώθηκαν στις εξής περιοχές: 42 στην Αττική, 7 στη Θεσσαλία, 5 στην Ήπειρο, 4 στη Δυτική Ελλάδα, 4 στην Κρήτη, 1 στη Στερεά Ελλάδα, 1 στην Κεντρική Μακεδονία, 1 στο Βόρειο Αιγαίο και 1 στα Ιόνια Νησιά.



Έως σήμερα, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 91 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα πρόστιμα.



Για μετακινήσεις εκτός νομού του τόπου κατοικίας, βεβαιώθηκαν 90 παραβάσεις σε όλη τη χώρα και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα 150 ευρώ, ως εξής: 33 στην Κεντρική Μακεδονία, 13 στη Θεσσαλονίκη, 11 στη Δυτική Ελλάδα, 11 στην Αττική, 5 στη Στερεά Ελλάδα, 5 στην Κρήτη, 3 στην Ήπειρο, 3 στη Δυτική Μακεδονία, 3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 2 στην Πελοπόννησο και 1 στη Θεσσαλία.



Από την έναρξη του μέτρου, έως σήμερα, έχουν βεβαιωθεί 175 παραβάσεις σε όλη την Ελλάδα και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα.