Πάρτι στην Κηφισιά: Take away κοκτέιλ και συγχρωτισμός έξω από γνωστό μπαρ χθες βράδυ

Γνωστό μπαρ στην Κηφισιά σέρβιρε χθες το βράδυ take away κοκτέιλς προκαλώντας συγχρωτισμό, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Βόλου. Το εν λόγω κατάστημα ήταν το μοναδικό σε μια περιοχή που βρίθει από παρόμοιες επιχειρήσεις, ωστόσο όλοι οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες συμμορφωθηκαν στις οδηγίες της κυβέρνησης και δεν άνοιξαν τα μαγαζιά τους για take away σερβίρισμα αλκοολούχων ποτών.

Οι υπεύθυνοι λοιπόν του εν λόγω μπαρ επικοινώνησαν την υπηρεσία take away ποτά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αποτέλεσμα μέσα σε λίγη ώρα να προκληθεί συγχρωτισμός καθώς δημιουργήθηκε ουρά, ενώ όσοι παραλαμβαναν την παραγγελία τους (κοκτέιλς σε πλαστικό ποτήρι) κάθονταν στον περιβάλλοντα χώρο για να τα απολαύσουν.

Το νέο μαθεύτηκε πολύ γρήγορα καθώς στιγμιότυπα ανέβαιναν από τους πελάτες στα προφίλ τους σε Facebook και Instagram με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις.