Κορονοϊός: Αντικρουόμενες οι μελέτες για τους καπνιστές – Η νικοτίνη βοηθά στη πρόληψη;

Εάν το πλοίο χρειαστεί να αλλάξει πορεία, θα πρέπει να αλλάξει αλλά μόνο αν υπάρξουν νέα στοιχεία για αυτό, είπε στην ενημέρωσή του ο Σ. Τσιόδρας ο οποίος εξήγησε ότι προς το παρόν «οι καμπύλες φθίνουν, άρα είμαστε σε μια φάση που η επιδημία έχει ελεγχθεί». Το κόκκινο καμπανάκι όπως είπε για να υπάρξει εκ νέου παρέμβαση σε συγκεκριμένες περιοχές ή σε ολόκληρη τη χώρα όπως συνέβη και στην αρχή της πανδημίας, είναι να αλλάξει σημαντικά ο ρυθμός των κρουσμάτων, των νοσηλευομένων, όσων μπαίνουν σε ΜΕΘ αλλά και των θανάτων και κυρίως «να αυξηθούν τα περιστατικά στην κοινότητα κι όχι σε συγκεκριμένες περιοχές ή δομές». Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για καταγγελίες που αφορούν τεστ επ αμοιβή σε ασυμπτωματικούς ασθενείς είπε ότι οι έλεγχοι θα γίνονται με κριτήρια και ιεράρχηση.

«Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε 10 εκατομμύρια Έλληνες κάθε μέρα και θα προστατεύσουμε αυτά τα νέα κριτήρια, τα οποία είναι διευρυμένα και αφορούν κάθε άνθρωπο που έχει συμπτώματα συμβατά με τον κοροναϊό και προσέρχεται στο νοσοκομείο». Σχολιάζοντας τα φαινόμενα κερδοσκοπίας για τεστ έναντι αμοιβής σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με χρόνια νοσήματα που προσέρχονται σε ιδιωτικές κλινικές είπε χαρακτηριστικά «μη με ρωτάτε εμένα για χρήματα, αν είναι δυνατόν να τοποθετηθώ υπέρ μιας τέτοιας στρατηγικής που ζητάει από ανθρώπους να πληρώσουν χρήματα για τα τεστ για τον ιό. Δεν θέλω να πω κάτι, θα γίνω κακός».

«Σώστε ζωές, καθαρίστε τα χέρια σας»

Ο Σ. Τσιόδρας στάθηκε στη σημερινή παγκόσμια μέρα υγιεινής των χεριών, τονίζοντας ότι είναι μια πρακτική που σώζει ζωές. Το φετινό μήνυμα έχει ως τίτλο «Σώστε ζωές, καθαρίστε τα χέρια σας». Μάλιστα ανέφερε ότι η φετινή ημέρα είναι αφιερωμένη στο ρόλο που έχουν τα καθαρά χέρια στους νοσηλευτές και στις μαίες που είναι όπως είπε οι ήρωες της πρώτης γραμμής. Η αυξημένη συμμόρφωση των υγειονομικών στο πλύσιμο των χεριών είναι μια συνεχής πρόκληση είπε ο καθηγητής και πρόσθεσε ότι λόγω του κορονοϊού σήμερα αυτό έχει γίνει μια πρακτική όλων μας και βοηθά «να μην μεταφέρεται ο ιός σε άψυχες επιφάνειες ή στο πρόσωπό μας, που ούτως ή άλλως δεν πρέπει να αγγίζουμε. Είναι μια ακόμη ασπίδα για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας» είτε ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες είτε όχι. Κάθε φορά που εφαρμόζουμε αυτή την τακτική «προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας και περιορίζουμε τον αριθμό των συνανθρώπων μας που θα εκτεθούν στον ιό και κάποιοι από αυτούς θα νοσήσουν ίσως και πολύ σοβαρά»

Αντικρουόμενες μελέτες για τους καπνιστές και τον κοροναϊό

Ο κος Τσιόδρας αναφέρθηκε και σε δυο αντικρουόμενες μελέτες που αφορούν την προστασία ή όχι των καπνιστών έναντι του κορονοϊού. «Υπήρξαν κάποια αποτελέσματα μιας επιδημιολογικής μελέτης που έγινε στην Γαλλία και έδειξε ότι όντως οι καπνιστές είχαν κάποια μικρότερα ποσοστά σοβαρής λοίμωξης. Από την άλλη μεριά όλοι γνωρίζουμε ότι η νικοτίνη είναι μια ουσία βλαβερή για τον οργανισμό, για τον πνεύμονα, για τα στεφανιαία αγγεία και οι καπνιστές, όπως έδειξε άλλη μεγάλη μελέτη των ΗΠΑ, πάσχουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ΧΑΠ που η νούμερο ένα κατάσταση υγείας που συνδέεται με αυξημένη νόσο και θάνατο από τον κορονοϊό». Όπως εξήγησε ο κος Τσιόδρας, οι Γάλλοι θα κάνουν και μια επιπλέον μελέτη για τη νικοτίνη με διαδερμικό αυτοκόλλητο νικοτίνης για να δουν αν έχει κάποιο αποτέλεσμα στην πρόληψη της λοίμωξης από τον κοροναϊό άλλα τόνισε ότι «θα πρέπει να περιμένουμε λιγάκι πριν πούμε ότι το κάπνισμα προστατεύει. Για εμένα τα δεδομένα συνηγορούν υπέρ του ότι το κάπνισμα λειτουργεί επιβαρυντικά» κατέληξε ο καθηγητής.

Ογδόντα ένας ασθενείς έχουν βγει από τις ΜΕΘ

Ο Σ. Τσιόδρας ανακοίνωσε σήμερα 10 νέα κρούσματα. Όπως ανέφερε, το σύνολο των κρουσμάτων στη χώρα μας ανέρχονται στα 2.642, εκ των οποίων το 55,4% αφορά άνδρες. Ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών φθάνει τους 35 με διάμεση ηλικία τα 67 έτη. Από τους διασωληνωμένους, 8 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το τελευταίο 24ωρο δεν καταγράφηκε κανένας νέος θάνατος με τον αριθμό των νεκρών να παραμένει στους 146 με μέσο όρο ηλικίας τα 75 έτη, εκ των οποίων οι 27 ήταν γυναίκες. Ογδόντα ένας άνθρωποι βγήκαν από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ν. Χαρδαλιάς: Αυστηρή προειδοποίηση σε όσους κατάφορα παίζουν με τη δημόσια υγεία

Αυστηρή προειδοποίηση και ισχυρή σύσταση σε όσους κατάφορα παίζουν με τη δημόσια υγεία απηύθυνε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, με αφορμή φαινόμενα συγχρωτισμού σε καφέ μπαρ στις 11 το βράδυ της Δευτέρας, πρώτη μέρα άρσης των περιοριστικών μέτρων.

Οι συστάσεις για αποφυγή του συγχρωτισμού βασίζονται σε πραγματικά και επιδημιολογικά δεδομένα με πραγματικούς κινδύνους εξάπλωσης του ιού και της νόσου, είπε ο υφυπουργός και τόνισε πως «είναι κρίμα, πάλι, κάποιοι λίγοι να παίζουν με την προσπάθεια των πολλών. Ο ιός είναι εδώ, ανάμεσά μας, και αν κάποιοι αδιαφορούν και για τον ιό και για τους συμπολίτες μας που κινδυνεύουν, η ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να πάρει μέτρα». Όπως είπε, «η εικόνα καφέ μπαρ στις 11 το βράδυ σε διάφορες πόλεις και ειδικά στην περιφέρεια, να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν δήθεν take away ποτά, με τους πελάτες - πολίτες στοιβαγμένους όρθιους ανά δεκάδες, μέσα και έξω, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης και χωρίς να αισθάνονται ότι συμβαίνει το παραμικρό, αν και σε μικρή κλίμακα προσβάλλει βάναυσα όλους μας». Η εικόνα αυτή, συνέχισε, προσβάλλει όλους εκείνους που καθολικά, με απίστευτη πειθαρχεία κινήθηκαν χθες και μετακινήθηκαν και σήμερα τηρώντας τα μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής. «Προσβάλλει εκείνους που δίνουν καθημερινά τη μάχη στην πρώτη γραμμή, με γνώμονα πώς δεν θα επιτρέψουμε την εξάπλωση της νόσου και πώς θα προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας των ευπαθών ομάδων. Προσβάλλει τη νοημοσύνη και προκαλεί τη συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών στον χώρο της εστίασης που με υπομονή και καρτερικότητα ακολουθούν τις οδηγίες και παρά την τεράστια οικονομική και όχι μόνο πίεση, αντιλαμβάνονται τη στρατηγική μας και με περισσή ευθύνη, περιμένουν την άρση της απαγόρευσης».

Ξεκαθάρισε ότι το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδειά τους. Δηλαδή να το παραγγείλουν, να το παραλάβουν και να φύγουν από τον χώρο. «Take away σε ποτά, από τα καφέ ή τα καφέ -μπάρ δεν επιτρέπεται, όπως επίσης δεν επιτρέπεται και στα καταστήματα αυτά να παίζουν μουσική στη διαπασών. 'Ατυπα πάρτι και συγχρωτισμός έξω από καφέ - μπάρ με το πρόσχημα της take away διάθεσης ποτών, απλά απαγορεύεται», σημείωσε.

Απηύθυνε ισχυρή σύσταση συμμόρφωσης και τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται από σήμερα προς τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και εφαρμογής των νόμων και για αυτή την περίπτωση. Για τους παραβάτες, υπενθύμισε, ότι υπάρχει πρόστιμο και για τις επιχειρήσεις υπάρχουν πέραν του προστίμου και διοικητικές κυρώσεις, αλλά και ποινικές κυρώσεις για τους ιδιοκτήτες τους. «Σε κάθε περίπτωση, επιφυλασσόμαστε για περισσότερα μέτρα αν συνεχιστούν παρόμοια φαινόμενα», τόνισε.

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι από χθες έχει ξεκινήσει μια νέα καθημερινότητα που μπορεί να είναι διαφορετική, παραμένει όμως πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα ρευστή, και κρίσιμη για το πώς θα προχωρήσουμε. «Κάθε απόφασή μας και επιλογή μας επηρεάζει την εξέλιξη της πανδημίας και τα επόμενα στάδια άρσης του περιορισμού. Γι αυτό και τονίζουμε συνέχεια τα μέτρα τήρησης ατομικής προστασίας, αλλά και των κανόνων υγιεινής διότι από αυτά εξαρτάται η επιτυχία της δεύτερης φάσης και να διατηρήσουμε το θετικό αποτέλεσμα που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής».

85 παραβάσεις για μη προβλεπόμενες μετακινήσεις

Όσον αφορά στα επιχειρησιακά ζητήματα, χθες καταγράφηκαν 85 παραβάσεις για μη προβλεπόμενες μετακινήσεις. Υπενθύμισε ότι απαγορεύονται οι μετακινήσεις μεταξύ νομών, εκτός από ειδικές περιπτώσεις. Επίσης σε ισχύ βρίσκονται και οι περιορισμοί για μετάβαση στα νησιά.

«Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ταχύτητα και η σειρά, με την οποία γίνεται η άρση των περιορισμών έχει ένα και μόνο στόχο, να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία, να προστατεύσει τα όσα μέχρι σήμερα έχουμε πετύχει με μεγάλες δυσκολίες. Μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει πολλά, δεν έχουμε όμως κερδίσει τον πόλεμο. Στις επόμενες φάσεις της προσπάθειάς μας θα βρεθούμε αντιμέτωποι με δυσκολίες, αλλά και νέες προκλήσεις», είπε. Πρόσθεσε ότι «η πρώτη φάση της προσπάθειάς, μας έχει εφοδιάσει με τα απαραίτητα εφόδια για να τις αντιμετωπίσουμε και αυτές με επιτυχία. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και το έχουμε αποδείξει. Συνεχίζουμε στην ίδια πορεία για να βγούμε και από αυτή τη φάση νικητές. Παραμένουμε υπεύθυνοι, ακολουθούμε τους κανόνες, βγαίνουμε με υπευθυνότητα, μένουμε ασφαλείς».

Β. Κοντοζαμάνης: Εφόσον χρειαστεί θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές ώστε να μην επιβαρύνονται για το τεστ κορονοϊού οι πολίτες που προσέρχονται στον ιδιωτικό τομέα

Εφόσον χρειαστεί θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές έτσι ώστε σαφώς να μην υπάρχει επιβάρυνση για το τεστ Covid-19 για τους πολίτες που προσέρχονται στον ιδιωτικό τομέα, δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, για καταγγελίες που αφορούν τεστ έναντι αμοιβής σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με χρόνια νοσήματα που προσέρχονται σε ιδιωτικές κλινικές για θεραπεία.

Σημείωσε ότι τα κριτήρια διαγνωστικού ελέγχου στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είναι ίδια. Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας πρόσθεσε ότι είναι διευρυμένα και αφορούν κάθε άνθρωπο που έχει συμπτώματα συμβατά με τον κορονοϊό.

Ο κ. Κοντοζαμάνης τόνισε ότι έχουν δοθεί οδηγίες προς όλες τις δομές υγείας, δημόσιες και ιδιωτικές, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια προεγχειρητικού ελέγχου, να γίνεται τεστ κορονοϊού. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο τομέα δεν υπάρχει κανένα θέμα, σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό ο προεγχειρητικός έλεγχος προβλέπεται και υπολογίζεται στην διαδικασία του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου το οποίο αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ.

