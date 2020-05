Επεισόδια κατά τη διάρκεια υπαίθριου πάρτι στην Αγία Παρασκευή

Λίγες ώρες μετά τις συστάσεις και τις χθεσινές προειδοποιήσεις του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά, κατά του μαζικού συγχρωτισμού, νέο περιστατικό με υπαίθριο πάρτι, σημειώθηκε χθες το βράδυ στην πλατεία Αγίου Ιωάννου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Η συγκέντρωση έληξε με επεισόδια μεταξύ των παρευρισκομένων και της αστυνομίας. Ο κ. Χαρδαλιάς, χθες απηύθυνε ισχυρή σύσταση συμμόρφωσης, ενώ επιφυλάχθηκε και για περισσότερα μέτρα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τα μεσάνυχτα όταν ομάδα περίπου 300 νεαρών συγκεντρώθηκε στο σημείο, προκειμένου να κάνει πάρτι με μπύρες και μουσική.

επεισόδια με πέτρες, μπουκάλια και αντικείμενα εναντίον αστυνομικών έλαβαν χώρα λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, όταν ομάδα περίπου 400 νεαρών συγκεντρώθηκε στο σημείο, προκειμένου να κάνει πάρτι με μπύρες και μουσική.

Η συγκέντρωση έγινε αμέσως αντιληπτή από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ζήτησαν να διαλυθεί το πλήθος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, διμοιρίες των ΜΑΤ, που μετέβησαν στην περιοχή δέχθηκαν πέτρες και μπουκάλια από τους συγκεντρωμένους, και απάντησαν με χημικά, προκειμένου να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος. Δεν έγιναν προσαγωγές.

Ο δήμαρχος της Αγίας Βασίλης Ζορμπάς με ανάρτησή του στο Facebook κατήγγειλε ότι συγκέντρωση είχε γίνει και προχθές και πως το χθεσινό υπαίθριο πάρτι έγινε έπειτα από κάλεσμα μέσω κοινωνικών δικτύων και πως είχαν έρθει άτομα από άλλες περιοχές. Είπε δε πως θα απευθυνθεί στον πρωθυπουργό για την προστασία της πόλης, καθώς “τέτοιου είδους συνωστισμοί αποτελούν ωρολογιακές βόμβες για την μετάδοση του κορονοϊού”.

Κατά τη χθεσινή ενημέρωση ο κ. Τσιόδρας είχε καταδικάσει φαινόμενα συγχρωτισμού, -όπως η περίπτωση συγκέντρωσης έξω από μπαρ με «take away ποτά» στο Βόλο- που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές κατά την πρώτη μέρα μερικής άρσης των μέτρων.

«Η εικόνα καφέ μπαρ στις 11 το βράδυ σε διάφορες πόλεις και ειδικά στην περιφέρεια, να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν δήθεν take away ποτά, με τους πελάτες – πολίτες στοιβαγμένους όρθιους ανά δεκάδες, μέσα και έξω, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης και χωρίς να αισθάνονται ότι συμβαίνει το παραμικρό, αν και σε μικρή κλίμακα προσβάλλει βάναυσα όλους μας», είπε.

Ξεκαθάρισε ότι το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδειά τους. Δηλαδή να το παραγγείλουν, να το παραλάβουν και να φύγουν από τον χώρο. «Take away σε ποτά, από τα καφέ ή τα καφέ -μπάρ δεν επιτρέπεται, όπως επίσης δεν επιτρέπεται και στα καταστήματα αυτά να παίζουν μουσική στη διαπασών. ‘Ατυπα πάρτι και συγχρωτισμός έξω από καφέ – μπάρ με το πρόσχημα της take away διάθεσης ποτών, απλά απαγορεύεται», σημείωσε παραπέμποντας στους ελεγκτικούς μηχανισμούς που ενεργοποιούνται και στην επιβολή προστίμων για τους παραβάτες, πολίτες και επιχειρήσεις.

