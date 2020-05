Τσιόδρας: Οι καμπύλες φθίνουν, άρα είμαστε σε φάση που η επιδημία έχει ελεγχθεί

Δέκα νέα κρούσματα, συνολικά 2642, και κανένα νέο θάνατο, παραμένουν στους 146, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό Σωτήρης Τσιόδρας.

Εάν το πλοίο χρειαστεί να αλλάξει πορεία, θα πρέπει να αλλάξει αλλά μόνο αν υπάρξουν νέα στοιχεία για αυτό, είπε στην ενημέρωσή του ο Σ. Τσιόδρας ο οποίος εξήγησε ότι προς το παρόν "οι καμπύλες φθίνουν, άρα είμαστε σε μια φάση που η επιδημία έχει ελεγχθεί". Το κόκκινο καμπανάκι όπως είπε για να υπάρξει εκ νέου παρέμβαση σε συγκεκριμένες περιοχές ή σε ολόκληρη τη χώρα όπως συνέβη και στην αρχή της πανδημίας, είναι να αλλάξει σημαντικά ο ρυθμός των κρουσμάτων, των νοσηλευομένων, όσων μπαίνουν σε ΜΕΘ αλλά και των θανάτων και κυρίως "να αυξηθούν τα περιστατικά στην κοινότητα κι όχι σε συγκεκριμένες περιοχές ή δομές".

Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε και στην πρόσφατη αποκάλυψη ότι ο κορονοϊός κυκλοφορούσε στη Γαλλία ένα μήνα πριν το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα. "Γαλλικό νοσοκομείο που επανέλεγξε παλιά δείγματα, διαπίστωσε κρούσμα θετικό ένα μήνα πριν καταγραφεί το πρώτο περιστατικό στην Γαλλία, τον Δεκέμβριο. Σιωπηλές επιδημίες μπορεί να εξαπλώνονται για εβδομάδες. Οι Γάλλοι ψάχνουν αν σχετιζόταν με την μετέπειτα εξάπλωση του ιού στη Γαλλία. Ο ΠΟΥ λέει ότι μπορεί να συνέβη και σε άλλες χώρες κάτι τέτοιο" τόνισε.

Έκανε μνεία δε και και στο γεγονός ότι χθες άρχισε μελέτη εμβολίου στις ΗΠΑ, με μια ιδιαίτερη μέθοδο, την τεχνική Messenger RNA. Με αυτή την πρωτοπόρα τεχνική εμβολιασμού, κατά κάποιο τρόπο δίνονται οδηγίες στα κύτταρα του εμβολιασμένου για το πώς να κατασκευάσει πρωτεΐνες που μοιάζουν αλλά δεν είναι ο ιός. Έτσι το εμβόλιο οδηγεί στην παραγωγή σε κάτι που μοιάζει με ένα κομμάτι του ιού, κάποιον ψευτο-ιό. Και άρα δεν αρρωσταίνεις, αλλά φτιάχνεις αντισώματα που καταπολεμούν τον πραγματικό ιό. Ομως, ο λοιμωξιολόγος σημείωσε ότι η αύξηση των εργαστηριακών ελέγχων θα αποκαλύψει και κρυφές εστίες, κυρίως μεταξύ ασυμπτωματικών ασθενών.

Εκτενή αναφορά έκανε στην υγιεινή των χεριών, ως βασικό μέτρο πρόληψης, σημειώνοντας ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής των Χεριών. Το πλύσιμο των χεριών, είπε, είναι σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρτα ασπίδα προστασίας. Το να πλένει κανείς τα χέρια του είναι σημαντικό να γίνεται με το σωστό τρόπο και την κατάλληλη στιγμή.

"Πρέπει να θυμόμαστε το τίμημα που πληρώνουμε για το νέο ιο. Έχουμε 2 δύσκολες ταυτόχρονες κρίσεις. Από τη μια έχουμε τον ιό. Μας αφήνει αυτή η ιστορία μπλεγμένους. Με στρες, θλίψη. Εχουμε ένα πεδίο εσωτερικής μάχης, ίσως πιο σημαντική από τη μάχη με τον ιό. Από την άλλη έχουμε μια μεγάλη οικονομική κρίση. Αντί ο κόσμος να ενώνεται γίνεται πιο ανταγωνιστικός" ανέφερε σε άλλο σημείο της παρέμβασής του. "Δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό. Εμείς θα παρακολουθούμε τα δεδομένα. Ελπίζουμε να μην κριθούν απαραίτητες περαιτέρω παρεμβάσεις" είπε.

Ερωτηθείς σχετικά, ο λοιμωξιολόγος αναφέρθηκε σε δύο μελέτες με αντικρουόμενα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το καπνισμα ως παράγοντα αυξημένου κινδύνου για τους ασθενείς με covid-19. Μελέτη στη Γαλλία έδειξε ότι δεν λειτουργούσε επιβαρυντικά, μελέτη στις ΗΠΑ έδειξε το αντίθετο αποτέλεσμα. Ο κ.Τσιόδρας είπε ότι πρέπει να περιμένουμε τα δεδομένα, αλλά εκτίμηση ότι είναι πιθανό η μελέτη των ΗΠΑ να έχει ορθότερο αποτέλεσμα. "Για μένα τα δεδομένα τώρα είναι υπέρ του ότι η νικοτίνη λειτουργεί αρνητικά" είπε.

Αυστήρή σύσταση έστειλε από τη μεριά του ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλιάς, με αφορμή περιστατικά που σημειώθηκαν κατά την πρώτη ημέρα άρσης του μέτρου περιορισμού των μετακινήσεων. Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε σε καφέ-μπαρ, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, που δεν τηρούνταν οι αποστάσεις και τα μέτρα. "Το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ότι λέει η άδεια τους. Τake away σε ποτά δεν επιτρέπεται. Άτυπα πάρτυ και συγχρωτισμός απαγορεύονται" είπε.

"Η εικόνα καφε-μπαρ στις 11 το βράδυ, να παίζει μουσική στη διαπασόν, να δίνει δήθεν ποτά take away, με πολίτες στοιβαγμένους, χωρίς μέτρα προφύλαξης, ιδίως στην επαρχία, αν και σε μιρκή κλίμακα μας προσβάλλει όλους. Το take away αφορά στον καφέ, take away στα ποτά δεν επιτρέπεται, ούτε να παίζουν μουσική. Καλούμε όλους να συμμορφωθούν. Οι μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται από σήμερα και για αυτό. Ο ιός είναι εδώ ανάμεσά μας" ανέφερε χαρακτηριστικά.