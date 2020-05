Αυτές οι εικόνες προκάλεσαν την οργή Χαρδαλιά: Μάχη για ένα ποτό!

Οι μέρες της καραντίνας του κορωνοϊού τελείωσαν μόλις σήμερα το πρωί και το πρώτο βράδυ ελευθερίας, χωρίς περιοριστικά μέτρα έφτασε!

Οι Βολιώτες, αποφάσισαν να το ρίξουν έξω, αφού η επαφή με κόσμο, η νύχτα και το ποτό φαίνεται να τους έλειψαν πολύ.

Έτσι λοιπόν σύμφωνα με το thenewspaper, το αδιαχώρητο παρατηρήθηκε σήμερα το βράδυ στα στενά της συνοικίας των Παλαιών, στο opening γνωστού μαγαζιού που φτιάχνει κοκτέιλ σε… take away μορφή!

Εκατοντάδες Βολιώτες νεαρής κυρίως ηλικίας έφτασαν στο σημείο για να απολαύσουν τη βραδιά μαζί με την παρέα τους και το ποτό τους.

Μάλιστα, ο συνωστισμός προκάλεσε και την παρέμβαση της Αστυνομίας, αφού περιπολικό έφτασε στο σημείο για συστάσεις στην τήρηση των αποστάσεων.

Έξαλλος ο Χαρδαλιάς με τα μπαρ που δήθεν δίνουν take away ποτά

Το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ότι λέει η άδεια τους. Τake away σε ποτά δεν επιτρέπεται. Άτυπα πάρτυ και συγχρωτισμός απαγορεύοντα

Στις καθιερωμένες δηλώσεις ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, την δεύτερη μέρα της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν εξαιτίας του κορονοϊού.



Νωρίτερα ο καθηγητής κ. Τσιόδρας ανακοίνωσε 10 νέα κρούσματα κορονοϊού σήμερα στην Ελλάδα και κανέναν νέο θάνατο.



Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε πως έχει ξεκινήσεις μια νέα καθημερινότητα, ιδιαίτερα ρευστή και κρίσιμη για την επόμενη πορεία.



«Επιφυλασσόμαστε για περισσότερα μέτρα», τόνισε ο ίδιος στην καθιερωμένη ενημέρωση των 18:00, αφού υπογράμμισε «πως έχει ξεκινήσει μια νέα καθημερινότητα, ιδιαίτερα ρευστή και κρίσιμη για την επόμενη πορεία. Οι συστάσεις για αποφυγή συγχρωτισμού βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Η εικόνα μπαρ κυρίως στην επαρχία, με πολλούς συγκεντρωμένους, με μουσική, για δήθεν take away ποτά, προσβάλλει όλους μας».



Όλους όσους ακολουθούν πιστά τις οδηγίες.



Οι μηχανισμοί του κράτους θα ρίξουν το βάρος τους σε αυτό τον τομέα και επιφυλασσόμαστε για περισσότερα μέτρα. Και είναι κρίμα για τους πολλούς που τηρούν τους κανόνες.