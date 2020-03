Κορονοϊος: Η Ελλάδα χειροκροτεί τους γιατρούς της. Χιλιάδες στα μπαλκόνια

Κόσμος από πολλές περιοχές της χώρας ανταποκρίθηκε στο διαδικτυακό κάλεσμα και βγήκε στα μπαλκόνια του για να χειροκροτήσει τους ανθρώπους που δίνουν μάχη καθημερινά λόγω του κορονοϊού.

Απαντώντας στο κάλεσμα από τα social media για να χειροκροτήσουμε εκείνους που δίνουν μάχη καθημερινά από την πρώτη γραμμή, χιλιάδες ήταν οι Αθηναίοι, Θεσσαλονικείς, Αγρινιώτες που ανταποκρίθηκαν.

Χθες το βράδυ οι κάτοικοι της Ισπανίας βγήκαν στα μπαλκόνια τους και ένωσαν το χειροκρότημα τους για να πουν ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της υγείας, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές και στους εργαζομένους στα παραϊατρικά επαγγέλματα. «Σας ευχαριστούμε. Μας δίνεται δύναμη και ζωή.

Σας δίνουμε την αγάπη μας και το χειροκρότημα μας», φώναξαν οι Ισπανοί.

Κάλεσμα για ανάλογη ενέργεια γίνεται και στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη σχετικό κάλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απόψε στις 21:00 "βγαίνουμε στα μπαλκόνια μας και για πέντε λεπτά χειροκροτούμε τους Ανθρώπους που αγωνίζονται για μας"

Αναλυτικά το σχετικό κάλεσμα: "Την Κυριακή 15 Μαρτίου και ώρα 21:00 ακριβώς βγαίνουμε στα μπαλκόνια μας και για πέντε λεπτά χειροκροτούμε τους Ανθρώπους που αγωνίζονται για μας...Τους Ανθρώπους του Συστήματος Υγείας...Ας ακουστεί το χειροκρότημα μας σε κάθε Νοσοκομείο και κάθε σημείο παροχής Υγείας για να τους δώσουμε κουράγιο για τις μέρες που ακολουθούν! Και όχι μόνο ...όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν αυτή την περίοδο για εμάς!"

Tonight at exactly 21.00 the Greeks started clapping to thank doctors & nurses that are putting their lives in danger while struggling to save everyone.

This touching clap is worth every single sacrifice! #KeepFighting #coronavirus #COVIDー19 #καραντινα #staytogether pic.twitter.com/GGrUZCeJFx