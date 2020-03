Η Τουρκία εκτός ελέγχου: Μας είπαν ναζί, μας εμβόλισαν και πέταξαν πάνω από τον Έβρο

Ένα άνευ προηγουμένου 24ωρο πέρασαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αφού μέσα σε λίγες μόνο ώρες, εμβόλισαν σκάφος μας στην Κω, δημιούργησαν επεισόδια στον Έβρο, μαχητικό τους πέταξε πάνω από την περιοχή, ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν αφού αποκάλεσε τους Έλληνες, ναζί, συνέχισε λέγοντας πως από εδώ και στο εξής θα… μας κυνηγούν στο Αιγαίο!

Μόνο δύο ημέρες κράτησε η διακοπή των επιθέσεων και η ηρεμία στο τελωνείο των Καστανεών καθώς από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (11/3) επανήλθε η ένταση με χημικά, μολότοφ, πέτρες και φωτιές.

Ειδικότερα, οι συγκεντρωμένοι, επί του τουρκικού εδάφους, μετανάστες πετούσαν επί ώρες μολότοφ, πέτρες και πυρακτωμένα ξύλα, στους Έλληνες αστυνομικούς, ενώ οι τουρκικές Αρχές προχώρησαν για μία ακόμη φορά σε ρίψεις χημικών.

Ταυτόχρονα έγιναν προσπάθειες φθοράς στον φράχτη και εκδηλώθηκαν εστίες πυρκαγιάς σε διάφορα σημεία του και προς το εσωτερικό από την τουρκική πλευρά.

Σημειώνεται ότι στο σημείο βρίσκονται και οι δυνάμεις της Frontex οι οποίες προσφάτως εντάθηκαν στις δυνάμεις που περιφρουρούν τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην περιοχή.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Τέλος, βίντεο από τις προκλητικές ενέργειες των Τούρκων κομάντο που έχουν παραταχθεί στον Έβρο απέναντι από τις ελληνικές δυνάμεις φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλαχ Μποζκούρτ, επικεφαλής του Κέντρου για την Ελευθερία της Στοκχόλμης ενώ μέχρι τον Μάρτιο του 2016 ήταν διευθυντής της εφημερίδας «Zaman».

Οι εικόνες απεικονίζουν, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, πόσο τεταμένη είναι η κατάσταση στον Έβρο. Τούρκοι άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων της αστυνομίας περιπολούν στον ποταμό κυριολεκτικά με το χέρι στη σκανδάλη, λίγα μέτρα από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Posturing by Turkish special police force continues on Evros river on Turkish-Greek border following fresh threats today by #Turkey's President #Erdogan who promised to send more refugees to Europe. #Greece troops monitor Turks' actions from the other side of the river. pic.twitter.com/l4FOtUkcYD