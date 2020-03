IstandwithGreece: Κύμα αλληλεγγύης στην Ελλάδα μέσω Twitter

Κορυφαίο hashtag στο Twitter είναι το #IStandWithGreece, με το οποίο οι χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στην Ελλάδα.



Ολόκληρη η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας για την πολιορκία Ερντογάν στα σύνορα μέσω μεταναστευτικών ροών, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.



Οι χρήστες του Twitter αναπαράγουν αναρτήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού αλλά και ελληνικών ΜΜΕ και επικρίνουν την Τουρκία για τη στάση τους.



"Όλη η Ευρώπη πρέπει να προστατευθεί από τον Ερντογάν. Αυτές τις ημέρες είμαστε όλοι Έλληνες" γράφουν μεταξύ άλλων οι χρήστες.

Soros actors at the Greek border physically abusing children and putting their faces into smoke to make them cry so MSM can film them and dupe docile Europeans into letting them cross into our homes. The charade never ends. #IStandWithGreece https://t.co/lyu7UaIUiS