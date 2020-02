Ανησυχία στο Έβρο: Η Αγκυρα στέλνει και "ποινικούς" στην Ελλάδα

Έντονη ανησυχία προκαλούν οι τελευταίες εξελίξεις στις Καστανιές Έβρου, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τουρκικές αρχές έχουν ανοίξει κλειστά κέντρα κράτησης όπου βρίσκονται πρόσφυγες και μετανάστες με παραβατική συμπεριφορά και τους μεταφέρουν στα σύνορα με την Ελλάδα.

Σύμφωνα με πηγές, που επικαλείται ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, μεταξύ των χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων που μεταφέρουν οι Τούρκοι προς τον Έβρο βρίσκονται και "ποινικοί".

Προκαλεί ο Τσαβούσογλου: Οχι μαθήματα διεθνούς δικαίου από όσους πετούν δακρυγόνα σε αθώους

Προκλητικός ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εκμεταλλεύτεται τις εικόνες με τους πρόσφυγες από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, επιχειρώντας να "αθωώσει" την Άγκυρα για τις ενέργειές της.

Δένδιας: Ζητά έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ

Με ανάρτησή του στο Twitter, στην οποία μάλιστα απαντά σε δηλώσεις του Ελληνα ομολόγου του, Νίκου Δένδια και παραθέτει και φωτογραφίες από τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν νωρίτερα σήμερα στον Εβρο, ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας καταφέρεται με προκλητικούς τόνους κατά της Αθήνας και αναφέρει ότι οι ελληνικές αρχές, ενώ "επιχειρούν να παραδώσουν μαθήματα διεθνούς δικαίου, προβαίνουν, ξεδιάντροπα σε χρήση δακρυγόνων κατά αθώων".

Χρυσοχοίδης: "Η Ελλάδα έχει σύνορα. Και τα σύνορα, οι Έλληνες τα φυλάμε"

Mάλιστα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ έχει συνημμένο το tweet Νίκου Δένδια, στο οποίο ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ανέφερε: "Η αυτοσυγκράτηση δεν είναι αδυναμία, αλλά δύναμη, εδραιωμένη στην πεποίθηση ότι συμπεριφορές σεβασμού προς το Διεθνές Δίκαιο υπερισχύουν κάθε παραβατικότητας".

Υπενθυμίζεται ότι σε συνομιλία που είχε το βράδυ της Παρασκευής με τον τούρκο ομόλογό του, ο Νίκος Δένδιας φέρεται να ζήτησε από τον κ. Τσαβούσογλου να ανακαλέσει την απόφαση της Άγκυρας, η οποία έφερε στα ελληνουτουρκικά σύνορα στον Έβρο "καραβάνια" προσφύγων.

Στο αίτημα του Νίκου Δένδια, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου φέρεται να απάντησε ότι δεν μπορεί η Τουρκία να ελέγξει τους πρόσφυγες, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποίησε ότι η χώρα του "δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα προσφύγων από τη Συρία" και επεσήμανε ότι θα αφήσει τα σύνορα με την Ευρώπη ανοικτά, επικρίνοντας την Ευρωπαϊκή Ενωση ότι δεν βοήθησε επαρκώς την Αγκυρα να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό βάρος.

"Δεν θα κλείσουμε τις πόρτες" υπογράμμισε ο Ερντογάν, λέγοντας ότι ήδη 18.000 μετανάστες έχουν περάσει τα σύνορα με την Ευρώπη από χθες, κάτι που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Look who’s lecturing us on international law! They’re shamelessly throwing tear gas bombs on thousands of innocents piled at their gates. We don’t have an obligation to stop people leaving our country but #Greece has the duty to treat them as human beings! https://t.co/Av0v5GIy5o pic.twitter.com/C9ceVnlx4f