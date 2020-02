Χάος στη Λέσβο: Πολίτες με όπλα - Τραυματίες από σκάγια, πολιορκία των ΜΑΤ σε στρατόπεδο

Ταμπουρωμένες στο στρατόπεδο Κυριαζή στη Λέσβο βρίσκονται αυτή την ώρα έξι διμοιρίες των ΜΑΤ, οι οποίες δέχονται πυροβολισμούς από κατοίκους της Λέσβου που κρατούν καραμπίνες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ethnos, που υπογράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης.

Το κλίμα είναι πολεμικό, με τους αστυνομικούς να περιμένουν ενισχύσεις για να μπορέσουν να ελέγξουν τις οργανωμένες ένοπλες ομάδες. Η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει από κάθε έλεγχο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, καθώς οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. δέχονται πλέον επιθέσεις με όπλα.

Στη θέση όπου θα κατασκευαζόταν το νέο κέντρο δύο αστυνομικοί δέχτηκαν νωρίτερα πυροβολισμούς με καραμπίνες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν στα πόδια από σκάγια και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Επίσης, μία κλούβα των ΜΑΤ «γαζώθηκε» από καραμπίνες, με τους αστυνομικούς να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν άρον άρον το σημείο για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, στις 18.30 οργανωμένη ομάδα ατόμων εισέβαλε σε δεύτερο ξενοδοχείο στο Δήμο Γέρα, όπου διαμένουν αστυνομικοί από την Αθήνα. Οι κάτοικοι εισέβαλαν στα δωμάτια, πήραν τα προσωπικά αντικείμενα των αστυνομικών, τα πέταξαν έξω και τα έκαψαν.

Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Γρηγόρης Γερακαράκος, ζήτησε από την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να αποσυρθούν άμεσα οι διμοιρίες ΜΑΤ και ΥΜΕΤ από Μυτιλήνη και Χίο.

Οι συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ. διαμαρτυρήθηκαν έντονα για όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ώρες εναντίον των συναδέλφων τους, με αποκορύφωμα –όπως λένε- την εισβολή κατοίκων της Χίου στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν άντρες της ΥΜΕΤ.

Τραυματίες αστυνομικοί από σκάγια

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν έχει υπάρξει πυροβολισμός στον αέρα από πλευράς των ανδρών των ΜΑΤ.

Αντιθέτως, σύμφωνα και με τις ιατρικές γνωματεύσεις που επικαλούνται πηγές της ΕΛ.ΑΣ., κάποιοι έχουν πυροβολήσει στον αέρα ή προς την πλευρά των αστυνομικών με κυνηγετικό όπλο, με αποτέλεσμα δύο ένστολοι να τραυματιστούν από τα σκάγια.

Εντωμεταξύ αστυνομικοί που αποχωρούν από τα μέτωπα, κατευθυνόμενοι στην πόλη της Μυτιλήνης, δέχθηκαν επίθεση διαδηλωτών οι οποίοι τους υποχρέωσαν να μπουν σε στρατόπεδο της περιοχής Παγανή, όπου και παραμένουν αποκλεισμένοι. Νωρίτερα εξαγριωμένοι κάτοικοι της Χίου εισέβαλαν σε ξενοδοχείο και ξυλοκόπησαν αστυνομικούς

Λίγο νωρίτερα οι αστυνομικοί αποχώρησαν από την περιοχή Διαβολόρεμα οι δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ αποχωρούν και οι δυνάμεις από την περιοχή της Καράβας.

#mytilini people are attacking at the army base where riot police stays. #antireport #antireportlesvos pic.twitter.com/ELItqKlkaY