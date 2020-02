Κώστας Τζούμας: Ο Ηπειρώτης που πήρε 90.000.000 ευρώ από τους Κινέζους

Πούλησε την start up του στον Κινέζικο κολοσσό Alibaba με ένα deal που προκάλεσε διθυραμβικά σχόλια στον χώρο του-Η διαδρομή από τα Γιάννενα στο Μετσόβιο, το διδακτορικό στην Δανία και η εγκατάσταση στο Βερολίνο όπου έστησε την Data Artisans



Μέχρι πριν λίγου μήνες ο Κώστας Τζούμας ήταν ένας άγνωστος στο ευρύ κοινό νεαρός, που ζούσε μόνιμα στο Βερολίνο έχοντας στήσει μια δική του start up εταιρία, μια νεοφυή επιχείρηση όπως αποδίδεται ο όρος στα ελληνικά. Το deal που έκανε πουλώντας την δική του Data Artisans στον κινεζικό κολοσσό της Alibaba-πρόκειται για την κινέζικη εκδοχή του Amazon-προκάλεσε τεράστιο θόρυβο στον χώρο. Κάπως έτσι ένα παιδί από τα Γιάννενα που όλοι τον ήξεραν ως ανήσυχο πνεύμα όταν φοιτούσε στο 4ο Λύκειο της πόλης, εισέπραξε μαζί με τον συνιδρυτή της εταιρίας Stefan Ewen ενενήντα εκατομμύρια ευρώ.



Η δημοσιοποίηση του deal τον έκανε το πρόσωπο των ημερών στην Ελλάδα, αφού ασχολήθηκαν μαζί του τα διεθνή ΜΜΕ και κάποια από τα πλέον έγκριτα περιοδικά

. Ο ίδιος μάλλον δεν περίμενε αυτό τον χαμό, πόσο μάλλον αφού είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων που η δημοσιότητα μέχρι την Δευτέρα ήταν κάτι άγνωστο στη mentalite του. Μέχρι τώρα δεν έχει παραχωρήσει κάποια συνέντευξη γι’ αυτό mega-deal και περιορίστηκε σε μια ανάρτηση στο tweeter με την οποία το ανακοίνωσε και σε μια από κοινού δήλωση με τον συνιδρυτή της Data Artisans.



Από τα Γιάννενα στο Βερολίνο



Ο Κώστας Τζούμας δεν είχε ποτέ κανένα πρόβλημα με τον καιρό στο Βερολίνο, ο οποίος έμοιαζε πολύ με αυτόν της αγαπημένης του πόλης, των Ιωαννίνων. Εκεί που γεννήθηκε και μεγάλωσε, απολαμβάνοντας τις χειμωνιάτικες εικόνες με το χιόνι να πέφτει πυκνό και τις βόλτες με τους φίλους του, όταν τελείωνε το διάβασμα. Από το Δημοτικό ακόμη ήταν άριστος μαθητής, κάτι που δεν άλλαξε στο 4ο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε, ενώ στις πανελλαδικές πέρασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στην Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, που ήταν η πρώτη του επιλογή. Κατέβηκε στην Αθήνα το 2002, ήταν από τους καλούς φοιτητές, διάβαζε πολύ, απέφευγε να χάνει παραδόσεις και δεν άφηνε μαθήματα να μαζεύονται στις εξεταστικές. Πήρε το πτυχίο του το 2007 και αμέσως μετά ταξίδεψε στο Άαλμποργκ της Δανίας για το διδακτορικό του στο ομώνυμο πανεπιστήμιο, όμως ο επόμενος σταθμός της πορείας του, έμελλε να σημαδέψει την διαδρομή του. Έφτασε στο Βερολίνο για να εργαστεί στο πλαίσιο του μεταδιδακτορικού του ως ερευνητής και εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά η επαγγελματική του πορεία, αυτή που τον οδήγησε στην κορυφή.



Business με κορυφαίους



Εκεί το δαιμόνιο μυαλό του νεαρού Ηπειρώτη, γέννησε την ιδέα της Data Artisans, μιας εταιρίας start up έχοντας συνοδοιπόρο του τον Stefan Ewen και το πρώτο προϊόν της ήταν το Apache Flink. Επι της ουσίας, ήταν μια πλατφόρμα αξιοποίησης και επεξεργασίας τεράστιων όγκων δεδομένων για μεγάλες επιχειρήσεις, η οποία γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Η επιτυχία ήρθε γρήγορα και εταιρίες κολοσσοί όπως η ING, το Netflix, το Uber και η Κινέζικη Alibaba εμπιστεύθηκαν τον Κώστα Τζούμα και την πλατφόρμα του. Η τελευταία ήταν αυτή που αποφάσισε να αγοράσει την Data Artisans του νεαρού Ηπειρώτη και η οποία προτίθεται να επενδύσει ένα τεράστιο ποσό προκειμένου ο Τζούμας και η ομάδα των «πεφωτισμένων» του συνεργατών να σχεδιάσουν ένα νέο λογισμικό που θα την οδηγήσει σε νέους επιχειρηματικούς τομείς.



Ο ίδιος μαζί με τον Στέφαν συνυπογράφουν την δήλωση που ανέβηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας τους μετά το deal των ενενήντα εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Data Artisans ενώνει τις δυνάμεις της με την Alibaba, για να δημιουργήσουν μια νέα πρωτοβουλία γύρω από τις τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα Big Data. Ας υπογραμμίσουμε τους λόγους για τους οποίους είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτήν την κίνηση και για το συναρπαστικό μέλλον που ανοίγεται για εμάς, τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και τον Apache Flink και την ευρύτερη κοινότητα ανοικτών πηγών Big Data. Μετά την ίδρυση της εταιρίας το 2014, είχαμε πάντα πίστη στο δυναμικό των τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα για τους προγραμματιστές και τις επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ξεκινήσαμε το Apache Flink ως πλαίσιο ανοικτού κώδικα για αποδοτική και φιλική προς το χρήστη επεξεργασία δεδομένων σε τεράστια κλίμακα. Τον Ιανουάριο του 2019 η Flink είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κοινότητες στο Apache Software Foundation, με εκατοντάδες συνεισφέροντάς και εκπληκτική αποδοχή από μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο και από πολλές βιομηχανίες σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές».



Η δέσμευση των Κινέζων



Ο Κώστας και ο Στέφαν εξηγούν τα επόμενα βήματα κάτω από την ομπρέλα των Κινέζων, τονίζοντας ότι οι πελάτες και οι συνεργάτες τους θα πρέπει να περιμένουν το καλύτερο. «Ειδικά όταν πολλές τεχνολογίες και εταιρείες ανοιχτού κώδικα αποφασίζουν για μια λιγότερο «ανοιχτή» επιλέγοντας μια πιο «κλειστή» προσέγγιση, βλέπουμε με μεγάλη χαρά την Alibaba να δεσμεύεται στην «ανοικτή» πηγή και την αποστολή μας, πρόθυμη να πάρει την τεχνολογική πρόοδο του Flink στο επόμενο επίπεδο. Η Alibaba, ως ένας από τους μεγαλύτερους χρήστες της παραγωγής και ο μεγαλύτερος συνεργάτης της Apache Flink, σε στενή συνεργασία με την κοινότητα ανοιχτού κώδικα και την ομάδα Artisans Data, έχει κάνει πολυάριθμες συμβολές στον κώδικα βάσης Flink τα τελευταία 2 χρόνια.



Οι πελάτες και οι συνεργάτες μας μπορούν να αναμένουν το ίδιο απαράμιλλο επίπεδο υπηρεσιών, συμβολή και δέσμευση για ανοιχτού κώδικα, βαθιά τεχνολογική πρόοδο και καινοτομία, καθώς και ομαλή συνέχιση των επιχειρηματικών μας προσφορών με τον ίδιο επαγγελματισμό και την ίδια ταχύτητα! Μαζί με την Alibaba, μπορούμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας και την τεχνολογία σε νέους ορίζοντες, επενδύοντας ακόμη περισσότερο στην ανοιχτή πηγή. Μπορούμε να επεκταθούμε σε νέους τομείς που δεν έχουμε διερευνήσει στο παρελθόν και να διασφαλίσουμε ότι το Flink θα γίνει ένα πιο πολύτιμο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων για τη σύγχρονη επιχείρηση που βασίζεται σε δεδομένα, σε πραγματικό χρόνο.



Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό: ένα τεράστια ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Σας ευχαριστούμε για την κοινότητα Apache Flink, για τους υπεύθυνους και συνεργάτες που διατηρούν μια τεχνολογία ανοιχτού κώδικα παγκόσμιας κλάσης, στους πελάτες μας και τους πρώτους υιοθετώντες για να πιστέψουμε στην τεχνολογία μας και σε ό, τι είμαστε σε θέση. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα της Data Artisans για την ύπαρξη μιας πραγματικής οικογένειας, εξαντλώντας τα όρια σε ό, τι κάναμε και επιτύχαμε μέχρι τώρα. Το αληθινό Πολικό αστέρι μας έχει και θα κατασκευάζει πάντα καινοτόμες τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα για να βελτιώσει τις ζωές προς το καλύτερο! Αυτό παραμένει αμετάβλητο καθώς μεταβαίνουμε στο επόμενο κεφάλαιο μας».