Νέος κοροναϊός: Οι πρώτες φωτογραφίες του ιού – Σε καραντίνα 10 πόλεις της Κίνας

Ο κοροναϊός έχει σημάνει παγκόσμιο συναγερμό ενώ 26 άνθρωποι έχουν πεθάνει στην Κίνα.

Ο φονικός ιός εξαπλώνεται με ραγδαία ταχύτητα ενώ οι νεκροί αυξάνονται όσο περνούν οι ώρες.

Η Κίνα έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα φωτογραφία με το πώς μοιάζει ο φονικός ιός.

Πιο συγκεκριμένα, η εθνική βάση παθογόνων μικροοργανισμών της χώρας έλαβε την απόφαση να δημοσιεύσει την εικόνα του νέου κορονοϊού, όπως αυτός φαίνεται σε μικροσκόπιο.

Σε καραντίνα 10 πόλεις στην Κίνα

Η Κίνα καταφεύγει στα μεγάλα μέσα στην προσπάθειά της να περιορίσει την επιδημία του νέου κοροναϊού, την ώρα που 10 πόλεις είναι σε καραντίνα, ενώ πολλές δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι είναι αποκλεισμένοι. Ακόμη και αυτά τα μεγάλα μέσα όμως ενδέχεται να αποδειχθούν ανεπαρκή, προειδοποιούν οι ειδικοί.

Χθες Πέμπτη οι κινεζικές αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν στα τρένα και τα αεροπλάνα να αναχωρούν από την Ουχάν, την πόλη που θεωρείται επίκεντρο της επιδημίας από την οποία έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους 26 άνθρωποι και έχουν μολυνθεί περισσότεροι από 800.

Τα λεωφορεία και τα πλοία που διασχίζουν τον Γιναγκτσέ, τον μεγαλύτερο ποταμό της Κίνας που διασχίζει και την Ουχάν, έχουν λάβει εντολή να αναστείλουν τα δρομολόγιά τους. Οι αυτοκινητόδρομοι έχουν κλείσει, ενώ έχει ανασταλεί και η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη αυτή των 11 εκατομμυρίων κατοίκων, όπως και σε εννέα γειτονικές της. Συνολικά, περισσότερα από 40 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από τα άνευ προηγουμένου αυτά μέτρα.

Εξάλλου σήμερα η κρατική τηλεόραση της Κίνας ανακοίνωσε ότι οι αρχές θα λάβουν ακόμη αυστηρότερα μέτρα για τον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού.

