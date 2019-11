Μεγάλος σεισμός 5,8 Ρίχτερ στα Κύθηρα. Αισθητός και στην Αθήνα

Μια πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλόνισε τον ελλαδικό χώρο το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε στις 9.24 π.μ. 66χλμ νοτιοανατολικά των Κυθήρων, δηλαδή κοντά στην Κρήτη και στα Χανιά και είχε μέγεθος 5,8 Ρίχτερ.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν 6 Ρίχτερ! Σε κάθε περίπτωση η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε αισθητή σε όλη τη νότια Ελλάδα, μέχρι και στην Αττική. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο με εστιακό βάθος 30 χλμ.

O Ευθύμιος Λέκκας είπε ότι ο σεισμός βρίσκεται πάνω στο τόξο και ότι καθώς σημειώθηκε σε ενδιάμεσο βάθος, «συνήθως δεν συνοδεύεται από ιδιαίτερη σεισμική ακολουθία». «Αυτή η περιοχή θα μπορούσε να δώσει πολύ μεγαλύτερο σεισμό» τόνισε ο κ. Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

M6.0 #earthquake (#σεισμός) strikes 179 km W of #Irákleion (#Greece) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/LuVWPNVPdf