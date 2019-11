Ισχυρός σεισμός 5,8 ρίχτερ στα Κύθηρα πρωί Τετάρτης 27 Νοεμβρίου. Ταρακούνησε την Αθήνα

Σεισμός σημειώθηκε μόλις ο οποίος έγινε ιδιαίτερα στην Αθήνα, πρωί Τετάρτης 27 Νοεμβρίου, στις 9:24

Μια πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλόνισε τον ελλαδικό χώρο το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε στις 9.24 π.μ. 66χλμ νοτιοανατολικά των Κυθήρων, δηλαδή κοντά στην Κρήτη και στα Χανιά και είχε μέγεθος 5,8 Ρίχτερ.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν 6 Ρίχτερ! Σε κάθε περίπτωση η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε αισθητή σε όλη τη νότια Ελλάδα, μέχρι και στην Αττική.

