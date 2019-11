Μόρια: Τραγικός θάνατος βρέφους 9 μηνών – SOS για 2.500 παιδιά

Ο θάνατος ενός βρέφους 9 μηνών στο στρατόπεδο της Μόριας αναδεικνύει τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στα προσφυγικούς καταυλισμούς των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Το βρέφος, που καταγόταν από το Κονγκό, μεταφέρθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής 10 Νοεμβρίου στον εφημερεύοντα στο ΚΥΤ στρατιωτικό γιατρό, ο οποίος και διέγνωσε συμπτώματα αφυδάτωσης πιθανά ως αποτέλεσμα παθολογικών αίτιων.

Στη συνέχεια το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης όμως στο μεταξύ είχε εκπνεύσει. Το βρέφος είχε εξεταστεί το Οκτώβριο στην κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα τον Οκτώβριο.

Προκαλεί τεράστια ερωτήματα το ότι ο θάνατος του βρέφους δεν ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του στρατοπέδου της Μόριας, αλλά από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Η διοίκηση του ΚΥΤ επιβεβαίωσε εκ των υστέρων το περιστατικό.

We have been confirmed today by the local hospital in #Lesbos that a 9 month old baby has died some days ago for severe dehydration in #Moria camp #Greece. We are absolutely devastated by this new tragedy.