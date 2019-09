Οργή για Thomas Cook: Ουρές και απόγνωση στην Κέρκυρα - Εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα 50.000 τουρίστες

Απίστευτες εικόνες ταλαιπωρίας παρατηρούνται στην Κέρκυρα τις τελευταίες ώρες από τουρίστες-πελάτες της Thomas Cook.

Οι εικόνες συνοδεύονται από δεκάδες μηνύματα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter.

Αρκετοί τουρίστες δημοσιεύουν φωτογραφίες από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, όπου οι ουρές είναι ατελείωτες.

Στον πίνακα ανακοινώσεων – δρομολογίων του αεροδρομίου φαίνονται οι ακυρώσεις των πτήσεων της Thomas Cook.

Parked Thomas Cook plane at Corfu Airport. Flight radar shows it to nowhere now since they went out of business. #ThomasCook #ThomasCookcollapse #corfu pic.twitter.com/LkjFk4pNsw