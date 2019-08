Βρετανίδα blogger: Με συνέλαβαν στο Μουσείο της Ακρόπολης επειδή φορούσα αυτό

Με ανάρτησή της στο twitter, η Adebola Sowemimo υποστήριξε πως μόλις με συνέλαβε η ελληνική αστυνομία με βάση ψευδή κατηγορία. Με έχουν θέσει υπό κράτηση. Αυτό είναι ρατσισμός στα καλύτερά του. Σε δεύτερο tweet, ισχυρίστηκε ότι την έδιωξαν από το Μουσείο της Ακρόπολης γιατί το φόρεμα που φορούσε θεωρήθηκε ανάρμοστο.

«Πήγα στην Ακρόπολη στην Αθήνα σήμερα και με έδιωξαν από το Μουσείο γιατί φορούσα ακατάλληλο φόρεμα» έγραψε η Βρετανή travel blogger και ανέβασε φωτογραφία της από την Ακρόπολη και το φόρεμα που επέλεξε να φορέσει.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που ανέβασε η ίδια, πρόκειται για ένα λευκό μακρύ φόρεμα. Σχεδόν διαφανές και ιδιαίτερα αποκαλυπτικό στο στήθος.

Η Βρετανή travel blogger, σε μια σειρά από tweets, είπε πως η αστυνομία κλήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης και τη συνέλαβε γιατί την κατηγόρησαν, ψευδώς όπως λέει, πως σήκωνε το φουστάνι της και έδειχνε το σώμα της σε κοινή θέα. «Δεν έχω ιδέα γιατί με κατηγόρησαν ψευδώς για κάτι που δεν έκανα. Με ρεζίλεψε η αστυνομία. Με προκάλεσε η αστυνομία και η κατάσταση με τραυμάτισε ψυχικά».

I've just been arrested by Greek Police based on a false accusation. The Greek police are keeping me in custody. This is racism at its finest. @BritishEmbassy @GreekAnalyst @gr2014eu