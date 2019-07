Ατύχημα για τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ ενώ έκανε ποδήλατο

Ατύχημα είχε ο αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, ενώ έκανε ποδήλατο στην Αρεόπολη της Μάνης.

Συγκεκριμένα, ο αμερικανός πρέσβης έπεσε με το ποδήλατο και έσπασε και τα δυο του πόδια.

Μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία στο νοσοκομείο της Αρεόπολης.

Τα «ευχαριστώ» του Πάιατ μέσω Twitter

Αργότερα, ο κ. Πάιατ ευχαρίστησε μέσω Twitter το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Αερόπολης, καθώς και όλους τους φίλους του που τον κάλεσαν για να του πουν «περαστικά».

A big thank you to Areopoli health center staff for excellent care I received after my recent cycling accident in Mani & thank you to all my Greek friends who called to say perastika. I’m unhappy it cut my trip short but look forward to returning to Athens on my road to recovery.