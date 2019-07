Κρήτη: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ βορειοανατολικά του Ηρακλείου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών κατέγραψαν οι σεισμογράφοι του Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου στις 7 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή 18 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Ηρακλείου Κρήτης, ή 319 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Αθήνας, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.



Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 12,4 χιλιόμετρα.



Δεν έχουν αναφερθεί έως στιγμής σοβαρές ζημιές από το σεισμό.

RT via LastQuake M4.4 #earthquake (#σεισμός) strikes 19 km NE of #Irákleion (#Greece) 6 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/oiAEqURokc