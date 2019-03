Απολύθηκε η διευθύντρια των My Market μετά το χαμόγελο που ζητούσε

Στην απόλυση της Περιφερειακής Διευθύντριας, η οποία ζητούσε από τους εργαζόμενους να είναι πάντα χαμογελαστοί, προχώρησαν τα σούπερ μάρκετ My Market μετά τον σάλο που προκλήθηκε στα social media.



Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε το περιστατικό στον enikos.gr λέγοντας ότι «από την Πέμπτη, η εν λόγω κυρία δεν ανήκει πλέον στο δυναμικό της εταιρείας».



Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι με επιστολή της, η Περιφερειακή Διευθύντρια Λειτουργίας Καταστημάτων των My Market, έκανε συστάσεις στους εργαζόμενους να είναι πάντα χαμογελαστοί.



Αναλυτικά, η επιστολή που έκανε τον γύρο του διαδικτύου ανέφερε:



«Καλησπέρα σας,

Σε συνέχεια της επικοινωνίας του διευθυντή της εταιρείας μας, θα σας αναφέρω κάποιους λόγους για να χαμογελάτε για όσους δυσκολεύονται να το κάνουν.



➤ Επειδή έχετε δουλειά



➤ Επειδή πληρωνόσαστε στην ώρα σας (για αυτούς που θα πουν ότι παίρνουν 300 euro θυμίζω ότι το 300 σε σχέση με το μηδέν είναι 300% περισσότερο).



➤ Επειδή εργάζεστε σε μία εταιρεία που σέβεται και ακούει τα προβλήματά σας.



➤ Επειδή η εταιρεία επένδυσε χρήματα για να συνεχίζετε να εργάζεστε.



➤ Επειδή πληρώνεστε για αυτό



➤ Επειδή οι πελάτες του καταστήματος σας πληρώνουν, και πρέπει να τους ευχαριστείτε για αυτό με ένα χαμόγελο.



➤ Γιατί θα έχουμε τόσο καλές προσφορές που πρέπει να τις διαφημίζουμε.



Ανυπομονώ να δω την ανταπόκρισή σας στα αποτελέσματα του μυστικού επισκέπτη που θα γίνει μέσα στον μήνα.



Ευχαριστώ



Περιφερειακή Διευθύντρια Λειτουργίας Καταστημάτων My Market



Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας Καταστημάτων».