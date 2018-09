Νέο Έκτακτο δελτίο: Κύματα ως και 11 μέτρα. Ποιες περιοχές θα χτυπήσει και πότε ο κυκλώνας

Νέο έκτακτο επικαιροποιημένο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ ενημερώνει για την επιδείνωση του καιρού με το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα και τον κυκλώνα που θα περάσει από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ:

Την Παρασκευή:

Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και πρόσκαιρα προς το βράδυ στις Κυκλάδες, την Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια και πιθανώς στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν 7-8 και στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ.

Το Σάββατο:

Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη, που μέχρι το μεσημέρι θα επηρεάσουν την υπόλοιπη Πελοπόννησο, την Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Κυκλάδες και πιθανώς τις Σποράδες.

Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα έντονα στην ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και πιθανώς την Αττική. Σταδιακά μέχρι το βράδυ ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9-10 μποφόρ θα επικρατήσουν πρόσκαιρα στο νότιο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα νότια πελάγη.

Την Κυριακή:

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Σαββάτου θα επηρεάσουν τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα σταματήσουν.

Στα νησιά του Αιγαίου την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν και βαθμιαία προς το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι θυελλώδεις 8 και τοπικά σε επίπεδο θύελλας (9-10 μποφόρ) θα πνέουν στο Αιγαίο με μικρή εξασθένηση από αργά το βράδυ.

Ποιες περιοχές θα χτυπήσει και πότε ο κυκλώνας

Περαιτέρω επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού από σήμερα, Παρασκευή, με την έλευση του μεσογειακού κυκλώνα «Ζορμπά». Το κέντρο του μεσογειακού κυκλώνα αναμένεται να φθάσει στις νότιες ακτές της Πελοποννήσου μεταξύ 15:00-18:00 του Σαββάτου, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, προκαλώντας κύματα που θα ξεπεράσουν ακόμη και τα 11 μέτρα, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης, με βάση το κυματικό μοντέλο του Εθνικού Αστεροσκοπείου/meteo.gr.

Στο μεταξύ, τα προβλήματα από την κακοκαιρία «Ξενοφών» που σαρώνει τις τελευταίες ημέρες τη χώρα με θυελλώδεις ανέμους, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες, είναι ήδη πολλά, με την πυροσβεστική να δέχεται εκατοντάδες κλήσεις για την απομάκρυνση δέντρων και άλλων αντικειμένων.

Τα σχολεία σε ολόκληρη την Αττική, αλλά και σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο είναι σήμερα κλειστά, ενώ κανονικά εκτελούνται τα περισσότερα δρομολόγια στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης έως και τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής έχει λάβει 280 κλήσεις για κοπές δέντρων και απομάκρυνση αντικειμένων. Η επέμβασή της κρίθηκε απαραίτητη σε 209 από αυτές τις περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν σήμερα το Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη και βαθμιαία θα επεκταθούν στις Κυκλάδες και προς το μεσημέρι στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής) και την Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, εντάσεως στο Αιγαίο 6-7 και το πρωί τοπικά 8 μποφόρ, και στο Ιόνιο 8 με 9 και το πρωί τοπικά 10. Βαθμιαία, μέχρι το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα πνέουν με ένταση στο Ιόνιο 6-7 και στο Αιγαίο 5-6 μποφόρ.

Πού θα «χτυπήσει» ο κυκλώνας

Η πορεία του μεσογειακού κυκλώνα/ Πηγή: meteo

Κατά το Severe Weather, ο κυκλώνας «Ζορμπάς» θα περάσει από την Κρήτη αργά το Σάββατο και τα δυτικά παράλια της Τουρκίας τη Κυριακή, αφού θα πλησιάσει νωρίτερα στην Πελοπόννησο.

Awaiting fresh model updates on the #Medicane formation in the southern Mediterranean. Model guidance is hinting at a more southerly track now and the Medicane may hit Crete island this weekend as well. Here are our latest thoughts and forecast details:https://t.co/AwBVBFmTYx pic.twitter.com/sAiovUEYsN