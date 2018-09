Βίντεο κόλαφος του AJ για την κόλαση της Μόριας: Βιασμοί, απόπειρες αυτοκτονίας, βία

Ένα συγκλονιστικό βίντεο δημοσίευσε ο ενημερωτικός οργανισμός AJ+ για την την κατάσταση στα hotspot των νησιών του ανατολικού Αιγαίου αλλά και των ερωτημάτων που θέτει ο Guardian για το αν η ελληνική κυβέρνηση θέλει πραγματικά να βοηθήσει τους πρόσφυγες.

Στο βίντεο υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν 9.000 άνθρωποι σε ένα χώρο προορισμένο για 3.000 με κοντέινερ στα οποία φιλοξενούνται στοιβαγμένα έως και 30 άτομα.

«Τα παιδιά γύρω σου αποπειρώνται να αυτοκτονήσουν, η ψυχική υγεία τους επιδεινώνεται ραγδαία»: Έτσι ξεκινάει το βίντεο του Al Jazeera που με ρεπορτάζ στη Μόρια, καταγράφει τις «φρικτές», όπως τις περιγράφουν, συνθήκες διαβίωσης στο συγκεκριμένο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης.

«Είχαμε νέους ασθενείς ηλικίας ακόμη και πέντε χρόνων που βιάστηκαν στη Μόρια. Αυτός ο φόβος συνθλίβει τους ανθρώπους», λέει χαρακτηριστικά η Louise Roland – Gosselin από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Οι άνθρωποι υποφέρουν από κρίσεις άγχους έως παραισθήσεις και αυτοκτονικές τάσεις στη Μόρια: «Περιβάλλεσαι από ανθρώπους που έχουν βιώσει εξαιρετικά σκληρές, τραυματικές εμπειρίες. Και βλέπεις πόσο ραγδαία επιδεινώνεται η ψυχική τους υγεία», εξηγεί η Gosselin.

Ένας μετανάστης από την Αφρική περιγράφει στην κάμερα του Al Jazeera τη δική του φρικιαστική εμπειρία, λέγοντας πως πήγε από την μία κόλαση στην άλλη: «Με βίασαν στην Τουρκία. Ό,τι έχω βιώσει είναι σαν να πήγα από τη μία κόλαση στην άλλη».

«Μοιράζεσαι μία τουαλέτα με άλλους 78 ανθρώπους κι ένα ντους με 84», συνεχίζει το ρεπορτάζ: «Αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις την τουαλέτα, πρέπει να περιμένεις 1,5 ώρα τη σειρά σου», αναφέρει ένας Άραβας πρόσφυγας.

Η Gosselin αναφέρεται στον ασφυκτικά περιορισμένο χώρο, αφού 9.000 ψυχές στριμώχνονται σε ένα χώρο που φτιάχτηκε για να φιλοξενεί 3.000 ανθρώπους, κάνοντας λόγο για αύξηση των περιστατικών βίας που κυμαίνονται από βίαιες διενέξεις μεταξύ των μεταναστών και των προσφύγων έως «σεξουαλικές επιθέσεις κατά γυναικών, ανδρών και παιδιών».

Όμως, κατά την Gosselin, το χειρότερο που συμβαίνει στη Μόρια είναι πως οι άνθρωποι εγκλωβίζονται στο κέντρο υποδοχής για μήνες ή χρόνια, αφού βάσει συμφωνιών δεν μπορούν να προωθηθούν σε άλλο μέρος της Ελλάδας και ούτε σε άλλη χώρα της Ευρώπης.

Children getting raped. Living in cramped spaces. No toilets. Could you survive as an asylum seeker in Moria? pic.twitter.com/8PiLlVu2bo