Ναυάγιο - Ζάκυνθος: Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της κατολίσθησης

Συνεχίζονται οι έρευνες στην παραλία Ναυάγιο της Ζακύνθου για τυχόν αγνούμενους μετά την πτώση βράχου στη θάλασσα που προκάλεσε έντονο κύμα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανθρώπων.

Συγκεκριμένα, στον όρμο Ναυαγίου Ζακύνθου σημειώθηκε το πρωί κατολίσθηση βράχων με αποτέλεσμα, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, να τραυματιστεί μια 34χρονη τουρίστρια.

Τρεις ελαφρά τραυματίες μεταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Συγκλονιστικές εικόνες από τη στιγμή που έγινε η κατολίσθηση στο Ναυάγιο. Πανικόβλητοι οι τουρίστες προσπαθούσαν να σωθούν

Λουόμενος τραβάει βίντεο την στιγμή της κατολίσθησης. Το βίντεο είναι συγκλονιστικό

Επίσης, ένας από τους τουρίστες που βρίσκονταν σε σκάφος στην παραλία, απαθανάτισε τις πρώτες στιγμές μετά την πτώση του βράχου και ανέβασε στο βίντεο στο twitter.

«Μπροστά στα μάτια μας ένας μεγάλος βράχος έπεσε στην παραλία Ναυάγιο! Μικρά σκάφη ανατράπηκαν και μιλάνε για αγνοούμενους» έγραψε στη λεζάντα.

In front of our eyes a big rock fell down at #navagiobeach ! Small boats were capsized and they are talking about missing people. #zakynthos #navagiobeach #rocks #greece #shipwreckbeach pic.twitter.com/iew0WiDgrp