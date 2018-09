Κατολισθήσεις στο Ναυάγιο στη Ζάκυνθο: Από θαύμα γλίτωσαν οι λουόμενοι. Βίντεο

Αναστάτωση επικρατεί στην παραλία του Ναυαγίου από πτώση βράχου που έγινε λίγο μετά τις 11 το πρωί προκαλώντας σοκ στους λουόμενους.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ μια ξένη τουρίστρια τραυματίστηκε από την κατολίσθηση και μεταφέρθηκε στην περιοχή Πόρτο Βρώμης και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ζακύνθου.

Στην περιοχή έχει φθάσει ήδη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 8 άτομα.

Oπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, δεν έχει αναφερθεί κανένας αγνοούμενος.

Όπως επισημαίνεται από το Λιμενικό Σώμα η παραλία έχει, προληπτικά, εκκενωθεί, ενώ έχει απαγορευθεί από τη λιμενική αρχή Ζακύνθου η προσέγγιση σκαφών μέχρι νεωτέρας.

Επίσης αναμένονται 8 άτομα από την πρώτη ΕΜΑΚ με Super Puma και άλλα 10 από την 6 ΕΜΑΚ Πατρών με σκύλο. Στη θαλάσσια περιοχή έχουν σπεύσει επίσης δύο σκάφη του Λιμενικού.

Τα πρώτα στοιχεία απο το Λιμενικό ανέφεραν ότι στην περιοχή βρίσκονταν τρεις βάρκες, οι οποίες αναποδογύρισαν και υπάρχουν φόβοι για αγνοούμενους. To imerazante.gr έκανε λόγο για 3 αγνοούμενους και για τον τραυματισμό μίας γυναίκας.

Τελικώς, οι τρεις αγνοούμενοι εντοπίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Αυτή τη στιγμή γίνεται καταμέτρηση του λουομένων από τα ιδιωτικά τουριστικά σκάφη που βρίσκονταν στο σημείο ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν άλλους αγνοούμενους.

Οπως δήλωσε στο ermisnews ο Λιμενάρχης Ζακύνθου Νίκος Κοκκάλας, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι μεταξύ των επιβατών των τουριστικών σκαφών που προσέγγισαν την παραλία του “Ναυαγίου”. Ο κ. Κοκκάλας επικαλείται γι αυτό τις αναφορές των καπετάνιων των πλοίων και των σκαφών που κάνουν κρουαζιέρες στην περιοχή.

Μαρτυρίες για το συμβάν

Σύμφωνα με μαρτυρίες ιδιοκτητών σκαφών που ήταν στην περιοχή την ώρα που έπεσαν οι βράχοι, στο συγκεκριμένο κομμάτι της παραλίας είχαν αγκυροβολήσει τρία σκάφη αναψυχής με επιβάτες.

«Ακούστηκε ένα θόρυβος και έπεσε ένα μικρό κομμάτι βράχου, στη συνέχεια ένα δεύτερο μεγαλύτερο και τέλος, τρίτο μεγάλο κομμάτι βράχου που κατά την πτώση δημιούργησε μια θαλάσσια δίνη η οποία αναποδογύρισε τις βάρκες», δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ μέλος πληρώματος που βρίσκονταν στο σημείο.

Στη παραλία την ώρα της πτώσης των βράχων βρίσκονταν εκατοντάδες τουρίστες με μικρά παιδιά, που επιβιβάστηκαν σε σκάφη και απομακρύνθηκαν από την παραλία.

Συγκλονιστικές εικόνες από τη στιγμή της κατολίσθησης

Συγκλονιστικές εικόνες από τη στιγμή που έγινε η κατολίσθηση στο Ναυάγιο. Πανικόβλητοι οι τουρίστες προσπαθούσαν να σωθούν

Λουόμενος τραβάει βίντεο την στιγμή της κατολίσθησης. Το βίντεο είναι συγκλονιστικό

In front of our eyes a big rock fell down at #navagiobeach ! Small boats were capsized and they are talking about missing people. #zakynthos #navagiobeach #rocks #greece #shipwreckbeach pic.twitter.com/iew0WiDgrp