Μυστήριο με τον θάνατο 20χρονου μοντέλου στην Κεφαλονιά. Το περίεργο μήνυμα

Το 20χρονο κορίτσι, το οποίο ήταν μοντέλο του Instagram, βρέθηκε νεκρή πάνω στην υπερπολυτελή θαλαμηγό όπου εργαζόταν στην Κεφαλονιά. Η Sinead McNamara εργαζόταν ως μέλους το πληρώματος στο έξι ορόφων γιοτ, το οποίο εκτιμάται ότι κοστίζει 140 εκατ. δολάρια και οποίο ανήκει στον Μεξικανό δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Alberto Bailleres.

Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε από τους φίλους της την Κυριακή, ωστόσο η κοπέλα έχασε τη ζωή της λίγες μέρες νωρίτερα.

Το μοιραίο περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης 29 Αυγούστου. Εκείνο το βράδυ, οι φωνές του πληρώματος του εντυπωσιακού «Mayan Queen IV», έγιναν αντιληπτές από ανυποψίαστους παραθεριστές και κατοίκους του νησιού.

Η Sinead McNamara βρέθηκε κρεμασμένη στους κάβους της θαλαμηγού. Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς και το επόμενο πρωί σε ιδιωτική κλινική των Αθηνών σε κωματώδη κατάσταση. Λίγες ώρες μετά, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας τους δικούς της ανθρώπους στο πένθος.

Οι αρχές διεξάγουν προανάκριση για το συμβάν παίρνοντας καταθέσεις από όλο το πλήρωμα του σκάφους αλλά και εξετάζοντας εξονυχιστικά το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που είχε η θαλαμηγός.

Οι λεπτομέρειες για την υπόθεση βγαίνουν με το σταγονόμετρο, ωστόσο τα σενάρια δίνουν και παίρνουν γύρω από τον θάνατο της νεαρής κοπέλας, που τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ως αυτοκτονία.

Ο ιδιοκτήτης της πολυτελούς θαλαμηγού είχε φύγει από το σκάφος την περασμένη Τρίτη και είχε αφήσει την 20χρονη Sinead μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμα. Το τι συνέβη επί 48 ώρες μέχρι τον θάνατό της είναι το αντικείμενο της έρευνας των ελληνικών αρχών. Όλο το πλήρωμα περνάει από ανάκριση, ενώ απαγορεύθηκε ο απόπλους του σκάφους προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έρευνες από τους αστυνομικούς.

Η McNamara, ζούσε στο Σίδνεϊ, ήταν μοντέλο και είχε χιλιάδες ακολούθους στο Instagram. Εργαζόταν στο Mayan Queen IV εδώ και 4 μήνες.

Η μητέρα και η αδερφή της το έμαθαν ενώ πετούσαν στην Ελλάδα για να την συναντήσουν!

Ακόμα μια τραγική λεπτομέρεια είναι ότι την ώρα που η Sinead άφηνε την τελευταία της πνοή η μητέρα της Kylie και η αδερφή της Lauren ταξίδευαν στην Ελλάδα για να την συναντήσουν και να πάνε διακοπές. Έμαθαν τα τραγικά νέα ενώ άλλαζαν πτήση! Μάλιστα το νεαρό μοντέλο φαίνεται να τις περίμενε πως και πως όπως φάνηκε από μια ανάρτηση λίγες ημέρες πριν τον θάνατό της.

«Χρόνια πολλά στην πιο φανταστική μεγάλη αδερφή που θα μπορούσα να έχω! Πέντε ημέρες μέχρι να σε δω!, έγραψε μεταξύ άλλων.

Το περίεργο και ανατριχιαστικό μήνυμα

Όμως, αυτό που λέχει τραβήξει την προσοχή των Αυστραλιανών ΜΜΕ είναι άλλο ένα post που ανέβασε στο instagram. Δεν ήταν αυτά που έγραψε αλλά τα emojis που χρησιμοποίησε. Ένα ηφαίστειο, έναν ανεμοστρόβιλο και μια σύρριγγα που στάζει αίμα. Και έγραψε επίσης: «Πάρτε με πίσω εκεί που η μόνη μου έγνοια ήταν να μην σπάσω το κεφάλι μου».

Investigators in Greece are focusing on the days leading up to the death of an Australian instagram model, who was working on a superyacht. @AmeliaAdams9 #9News pic.twitter.com/D7uhO8zArW