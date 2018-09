Hράκλειο: Οι μυστηριώδεις κλοπές σε ξενοδοχείο και οι παραξενιές των τουριστών

Ο κακός χαμός σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο στο Ηράκλειο. Άφωνη η διεύθυνση μετά τις αποκαλύψεις που άρχισαν να διαδέχονται η μία την άλλη...



Η υπόθεση εκτυλίχθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα της Χερσονήσου στο Ηράκλειο. Το τελευταίο διάστημα είχαν καταγραφεί κρούσματα διαρρήξεων σε δωμάτια πελατών, με κλοπές χρημάτων και χρυσαφικών, γεγονός που είχε προβληματίσει τους υπευθύνους.



Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ο διαρρήκτης ήταν εργαζόμενος του ξενοδοχείου (ειδικότερα συντηρητής), ο οποίος είχε τη δυνατότητα να μπαίνει στα δωμάτια. Έτσι και την τελευταία φορά, μπήκε σε ένα δωμάτιο όμως πριν προλάβει να βγει από αυτό, επέστρεψε ο τουρίστας που διέμενε εκεί. Τον ρώτησε τι ήθελε και του απάντησε: «ήρθα να φτιάξω μία βλάβη».



Ο τουρίστας ωστόσο διαπίστωσε ότι έλειπαν χρήματα από το πορτοφόλι που είχε αφήσει στο δωμάτιο και έτσι ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης. Τον λόγο έχει πλέον η δικαιοσύνη καθώς ο υπάλληλος που έγινε διαρρήκτης συνελήφθη από την αστυνομία.

Τα ευτράπελα των διακοπών στην Κρήτη



Αν και έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν τις παραξενιές των πελατών τους με χαμόγελο, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό στην Κρήτη, έχουν ήδη να διηγηθούν άπειρα ευτράπελα που τους έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της φετινής τουριστικής σεζόν. Περίεργες απαιτήσεις, κακότροπες συμπεριφορές, παραξενιές, τσιγκουνιές, άκυρες απορίες που βγάζουν γέλιο ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οδήγησαν και σε έντονες αντιπαραθέσεις.



Όλα στο πρόγραμμα είναι. Η καμαριέρα πεντάστερου ξενοδοχείου μπαίνει σε δωμάτιο για να πραγματοποιήσει τον καθημερινό καθαρισμό. Αλλάζει σεντόνια, πετσέτες, ξεσκονίζει, τσεκάρει το mini bar και όταν πάει να καθαρίσει τα διαθέσιμα σκεύη παρασκευής καφέ, συνειδητοποιεί ότι ο βραστήρας έχει μέσα βρασμένο ρύζι! Οι ρωσικής καταγωγής ένοικοι του δωματίου προτίμησαν να παρασκευάσουν με αυτοσχέδιο τρόπο το γεύμα τους εντός του δωματίου παρά να παραγγείλουν από το room service.

Το παράπονο της βροχής



«Μας υποσχεθήκατε καλοκαίρι αλλά βρέχει» ήταν η αντίδραση Βρετανίδας τουρίστριας στην ξαφνική καλοκαιρινή βροχούλα που επισκέφθηκε το νησί, αφήνοντας άφωνο τον υπάλληλο υποδοχής του ξενοδοχείου στην Κρήτη. Όταν κατάλαβε πως η τουρίστρια δεν του έκανε πλάκα, έψαχνε λέξεις για να απαντήσει και να την ηρεμήσει. «Μάλλον φοβήθηκε ότι θα συνέβαινε ό,τι και στη χώρα της, που όταν ξεκινάει να βρέχει, ξεχνάει να σταματήσει» σχολίαζαν υπάλληλοι…

Καθόταν όρθια για να μην πληρώσει ξαπλώστρα



Μεσήλικη τουρίστρια καταφθάνει σε παραλιακό κατάστημα στην Κρήτη που διαθέτει ξαπλώστρες στην παραλία. Όταν καταφθάνει ο σερβιτόρος και την ρωτά αν θέλει να παραγγείλει κάτι, εκείνη αμίλητη του δείχνει το βραχιολάκι του all inclusive ξενοδοχείου που φορά στον καρπό της. Όταν ο σερβιτόρος της εξήγησε ότι πρόκειται για άλλη επιχείρηση και ότι δεν ισχύει εκεί το βραχιολάκι, εκείνη σηκώθηκε (πάντα αμίλητη) έκανε μια βουτιά στη θάλασσα και αφού βγήκε παρέμεινε στο ίδιο σημείο της παραλίας όρθια.



Δεν θέλησε να διαθέσει ούτε ένα ευρώ για ένα νερό προκειμένου να χρησιμοποιήσει την ξαπλώστρα. Οι υπάλληλοι των ξενοδοχείων πάντως καταγράφουν αρκετές περιπτώσεις απαράμιλλης τσιγκουνιάς τουριστών που διαμένουν σε πεντάστερα ξενοδοχεία all inclusive, όπως για παράδειγμα ζευγάρια ανατολικοευρωπαίων που πίνουν ατελείωτα ποτά μέχρι τις 12 η ώρα που ισχύει το πακέτο του all inclusive και όταν μετά τα μεσάνυχτα ο barman τους ενημερώνει ότι ισχύει χρέωση της τάξης των 4 ευρώ, φεύγουν ενοχλημένοι.



cretalive.gr, tornosnews.gr