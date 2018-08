Φάρσα ο διαδικτυακός θάνατος του Κώστα Γαβρά

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν άρχισε να κυκλοφορεί η είδηση για τον θάνατο του διεθνούς φήμης Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά.



Αίσθηση μάλιστα προκάλεσε το γεγονός ότι ακόμη και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν την είδηση επικαλούμενα tweet της νέας υπουργού Πολιτισμού, Μυρσίνης Ζορμπά.



Ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα έγινε γνωστό πως η "είδηση" κάθε άλλο παρά αληθινή ήταν, καθώς ο συγκεκριμένος λογαριασμός στο Twitter που φέρεται να είναι της κυρίας Ζορμπά, έχει δημιουργηθεί από Ιταλό δημοσιογράφο, ο οποίος είναι "διάσημος" για την διασπορά ψευδών ειδήσεων.

URGENT. I receive now from Paris the news of the death of Greek film director and producer Costa Gavras. Official note to be released soon.