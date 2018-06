Από μέλος του Ρουβίκωνα στον πόλεμο κατά των τζιχαντιστών

Έλληνας αναρχικός, μέλος του Ρουβίκωνα, όπως δηλώνει ο ίδιος, βρέθηκε στη Ράκα της Συρίας στον πόλεμο κατά των τζιχαντιστών. «Έχω πάρει μέρος σε 10 επιχειρήσεις στη Ράκα», δηλώνει στην κάμερα για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ «Belkî Sibê (Maybe Tomorrow): A Journey Through War and Revolution» των Alexis Daloumis and the Shadow Crew.

«Έχω έρθει ατομικά, όχι με απόφαση της ομάδας, ο Ρουβίκωνας το γνωρίζει με στήριξε, είμαι μέλος του Ρουβικώνα, αλλά δεν έχω έρθει εδώ με απόφαση της ομάδας», σημειώνει στο βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο, χωρίς να είναι ξεκάθαρο πότε ακριβώς έχει καταγραφεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προηγήθηκε ένας μήνας βασικής εκπαίδευσης στα όπλα προτού αρχίσει να συμμετέχει σε επιχειρήσεις. Πέρασε επτά μήνες στο μέτωπο, πολεμώντας μαζί με το Διεθνές Τάγμα Ελευθερίας (International Freedom Battalion), συμμετέχοντας σε πολλές επιχειρήσεις. «Δυστυχώς σε αυτές τις επιχειρήσεις χάσαμε κάποιους ανθρώπους». Επρόκειτο για εμπειρίες οδυνηρές που του χαράχτηκαν στο μυαλό αλλά «τον πείσμωσαν περισσότερο», όπως τονίζει.

Ελεύθεροι σκοπευτές, νάρκες και ενέδρες είναι μερικοί από τους κινδύνους που αντιμετώπισε στη Ράκα, όπου συμμετείχε σε πάνω από δέκα επιχειρήσεις, από τις οποίος βγήκε ευτυχώς ζωντανός.

«Στο ευρωμπάσκετ (του ’87) υποστηρίζαμε τη Σοβιετική Ένωση, όταν έχασε στενοχωρήθηκα, γιατί μεγάλωσα χωρίς εθνική συνείδηση από την οικογένεια με αποτέλεσμα να υπερισχύει το πολιτικό…», αναφέρει ακόμη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ποτέ στην οικογένεια δεν είχαμε ελληνική σημαία, ποτέ δεν είχαμε αυτό το εθνικό φρόνημα. Μακριά από ανθελληνισμούς και μ….ς. Η λογική τώρα στον ελλαδικό αναρχικό χώρο "αναρχικός ίσον ανθέλληνας/ μισώ την Ελλάδα" το θεωρώ πέρα για πέρα λάθος, καταντάει αστείο».

«Αγαπάω τον τόπο μου, όχι το έθνος με τη λογική του έθνους, αγαπώ τους ανθρώπους που μεγάλωσα, το μέρος που μεγάλωσα».

newsbeast