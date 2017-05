Το Twitter τρολάρει τη φρουρά της Βουλής και τον κασιδιάρη

Φωτιά έχει πάρει το Twitter μετά το πρωτοφανές επεισόδιο στην Βουλή με την επίθεση του Ηλία Κασιδιάρη στον Νίκο Δένδια

Υπήρχε ομόφωνη καταδίκη της χυδαίας πράξης του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, ενώ η μη αντίδραση της φρουράς στάθηκε η αφορμή για πολλά χιουμοριστικά σχόλια..

First images showing the reaction of Greek parliamentary security when neonazi #Kasidiaris shoved another MP. #vouli pic.twitter.com/TJRBhOfaFu