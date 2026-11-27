Νέος γύρος σύγκρουσης ξέσπασε μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στον μεταξύ τους πολιτικό πόλεμο. Η ένταση κορυφώθηκε μέσα σε μία ημέρα, με αιχμές για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και την προαναγγελία προσφυγής στη Δικαιοσύνη. Οι εξελίξεις αυτές έφεραν τα δύο κόμματα σε ακραία αντιπαράθεση.

Οι αιχμές και οι κατηγορίες

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκαν δηλώσεις και κατηγορίες εκατέρωθεν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε την παραίτηση του γραμματέα της ΕΛΑΣ, ενώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ανοίγει δρόμο για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά της Μαριζέτας Αντωνοπούλου, εντείνοντας περαιτέρω την πολιτική διαμάχη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκης, έθεσε το ίδιο ερώτημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα, ρωτώντας πού βάζει ο καθένας τον πήχη της πολιτικής ευθύνης όταν οι καταγγελίες αφορούν δικό του στέλεχος. Αυτή η κίνηση υπογράμμισε την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να αναδείξει ζητήματα διαφάνειας και ευθύνης σε όλο το πολιτικό φάσμα.

Η εξήγηση της στάσης του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε την αρχική στάση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία κράτησε αποστάσεις όταν η Νέα Δημοκρατία άνοιξε το θέμα Χατζηγιαννάκη. Στο ΠΑΣΟΚ, όπως ανέφερε, διέκριναν αρχικά μια προσπάθεια να συμψηφιστούν οι καταγγελίες αυτές με εκείνες που αφορούσαν τις αναθέσεις στις επιχειρήσεις των αδελφών του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου.

Ωστόσο, η στάση του ΠΑΣΟΚ άλλαξε μετά την εμφάνιση στοιχείων σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης δημοτικών έργων σε εταιρείες που συνδέονται με συμφέροντα του γραμματέα της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκη. Αυτά τα νέα στοιχεία οδήγησαν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει την παραίτηση τόσο του κ. Χατζηγιαννάκη όσο και του κ. Λιάκου.

Οι καταγγελίες για τις συμβάσεις έργων

Το βάρος της τεκμηρίωσης των καταγγελιών ανέλαβε ο Παναγιώτης Δουδωνής, βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Δουδωνής επικαλέστηκε στοιχεία από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) που αφορούν τις εταιρείες ΝΗΣΩΝ και 3C+P. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, καταγράφηκαν δεκαοκτώ συμβάσεις συνολικής αξίας 3,83 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με πληρωμές που έφτασαν τα 1,61 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Δουδωνής υποστήριξε ότι περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια ευρώ της συνολικής αξίας των συμβάσεων αφορούν την περίοδο μετά τις 11 Ιουνίου, δηλαδή αφότου ο κ. Χατζηγιαννάκης ανέλαβε τη θέση του γραμματέα της ΕΛΑΣ. Επιπλέον, αναφέρθηκε μια σύνδεση με τη Στυλίδα, η οποία προκύπτει από μια τρίτη εταιρεία που συνίδρυσαν ο κ. Χατζηγιαννάκης και ο δήμαρχος της περιοχής, Γιάννης Αποστόλου.

Ερωτήματα για διαγωνιστικές διαδικασίες

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση της Αγίας Μαρίνας, όπου, κατά τους ισχυρισμούς του, οι δύο μοναδικές προσφορές προήλθαν από εταιρείες του κ. Χατζηγιαννάκη. Οι προσφορές αυτές κατατέθηκαν με διαφορά μόλις 22 λεπτών και συνοδεύονταν από εγγυητικές επιστολές της ίδιας ασφαλιστικής εταιρείας, με την ίδια ημερομηνία και διαδοχικούς αριθμούς. Η εταιρεία ΝΗΣΩΝ κέρδισε τη σύμβαση με έκπτωση 1,59%, ανεβάζοντας την αξία της στα 362.787,72 ευρώ με ΦΠΑ.

Αντίστοιχα, στις Ράχες, ο κ. Δουδωνής πρόσθεσε ότι ένας από τους προσκληθέντες παρέλειψε την εγγυητική επιστολή, με αποτέλεσμα να απομείνουν δύο προσφορές. Ο ίδιος ο κ. Χατζηγιαννάκης υπερασπίστηκε τη νομιμότητα των συμβάσεων, δηλώνοντας ότι τα έργα ανατέθηκαν μέσω κλειστής διαγωνιστικής διαδικασίας. Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, έθεσε το ερώτημα ποιοι ήταν οι πραγματικοί ανταγωνιστές για την ανάληψη αυτών των έργων.

Ζήτημα χρηματοδότησης και απαντήσεις

Πέρα από τις συμβάσεις, ο κ. Δουδωνής έθεσε και ζήτημα χρηματοδότησης του κόμματος. Υποστήριξε ότι η παραχώρηση εταιρικού χώρου για τη στέγαση της ΕΛΑΣ συνιστά απαγορευμένη παροχή σε είδος, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια των οικονομικών σχέσεων.

Ο κ. Χατζηγιαννάκης, από την πλευρά του, έδωσε διαφορετική περιγραφή για το θέμα αυτό. Κατά τον ίδιο, τα στελέχη χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο χώρο για ολιγόωρες συνεδριάσεις και η εταιρεία δεν έχει παραχωρήσει μόνιμη κομματική έδρα. Η ΕΛΑΣ, τέλος, απάντησε στις κατηγορίες με πολιτικούς όρους, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες στην παρούσα ενημέρωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki