Το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου ή την αποπομπή του από τον πρωθυπουργό

Την παραίτηση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου, ή την άμεση αποπομπή του από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητά το ΠΑΣΟΚ με επίσημη ανακοίνωσή του. Το κόμμα επικαλείται δημοσιεύματα που αφορούν εκτεταμένες απευθείας αναθέσεις σε συγγενικά πρόσωπα του υφυπουργού, καθώς και δηλώσεις του ίδιου που χαρακτηρίζονται ως ψευδείς.

Καταγγελίες για απευθείας αναθέσεις σε συγγενείς

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του, δύο αδερφές του υφυπουργού φέρονται να έχουν λάβει συνολικά 1.659.554 ευρώ από διάφορους δήμους. Οι αναθέσεις αυτές έγιναν μέσω της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων και έλαβαν χώρα κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Οι αποκαλύψεις για αυτές τις απευθείας αναθέσεις, που αφορούν συγγενικά πρόσωπα του κ. Λιάκου, δεν έχουν τέλος, όπως τονίζεται από το ΠΑΣΟΚ. Το ποσό των 1.659.554 ευρώ, που φέρεται να δόθηκε στις αδερφές του υφυπουργού, αποτελεί κεντρικό σημείο της κριτικής που ασκείται.

Διπλή ιδιότητα συγγενικού προσώπου

Ένα επιπρόσθετο στοιχείο που φέρνει στο φως η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αφορά τη διπλή ιδιότητα ενός εκ των συγγενικών προσώπων του κ. Λιάκου. Συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκε πως, ταυτόχρονα με τις απευθείας αναθέσεις που λάμβανε, το συγκεκριμένο πρόσωπο εργαζόταν παράλληλα ως έμμισθος συνεργάτης του ίδιου του υφυπουργού μέσα στη Βουλή.

Αυτή η συνύπαρξη ρόλων, δηλαδή η λήψη απευθείας αναθέσεων από δήμους και η ταυτόχρονη έμμισθη συνεργασία με τον υφυπουργό, αποτελεί ένα από τα σημεία που εγείρουν ερωτήματα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

Κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον υφυπουργό Βαγγέλη Λιάκο ότι είπε ψέματα στις 16 Νοεμβρίου. Εκείνη την ημερομηνία, ο κ. Λιάκος είχε δηλώσει πως οι απευθείας αναθέσεις που αφορούσαν τα συγγενικά του πρόσωπα δεν σχετίζονταν με την εκλογική του περιφέρεια.

Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ επικαλείται δημοσιογραφικές αποκαλύψεις που αντικρούουν αυτή τη δήλωση. Σύμφωνα με αυτές τις αποκαλύψεις, μία εκ των δύο αδερφών του υφυπουργού είχε συνάψει συμβάσεις, μέσω απευθείας αναθέσεων, με το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγάρων.

Συμβάσεις στον Δήμο Μεγάρων

Ο Δήμος Μεγάρων, και ειδικότερα το ΝΠΔΔ «Ηρόδωρος», αποτελεί κομβικό σημείο στις αποκαλύψεις. Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι ο συγκεκριμένος δήμος ανήκει στην εκλογική περιφέρεια του κ. Λιάκου, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του υφυπουργού στις 16 Νοεμβρίου περί του αντιθέτου.

Η ύπαρξη συμβάσεων με φορέα της εκλογικής του περιφέρειας, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του, εντείνει τις πιέσεις προς τον υφυπουργό Εσωτερικών, καθώς ο ίδιος πιάστηκε ψευδόμενος.

Το αίτημα του ΠΑΣΟΚ

Κατόπιν όλων των παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ θέτει το ερώτημα πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση να ανέχεται έναν υφυπουργό που οι αδερφές του έλαβαν από δήμους μέσω απευθείας αναθέσεων 1.659.554 ευρώ επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο ίδιος παράλληλα ψεύδεται.

Το κόμμα είναι σαφές στην απαίτησή του: ο κ. Λιάκος οφείλει να παραιτηθεί άμεσα. Σε διαφορετική περίπτωση, το ΠΑΣΟΚ καλεί τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτηρίζει ως «της δήθεν μηδενικής ανοχής σε θέματα ηθικής τάξεως», να τον αποπέμψει από τη θέση του.

Με πληροφορίες από: Topontiki