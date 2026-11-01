Η Τζόρτζια Μελόνι καταγγέλλει «αφόρητο πολιτισμικό ρατσισμό» της Αριστεράς για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην ιταλική Αριστερά, κατηγορώντας την για «αφόρητο πολιτισμικό ρατσισμό» και ιδιοκτησιακή αντίληψη των θεσμών. Οι δηλώσεις της αφορούν την επιλογή του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας και περιλαμβάνονται σε νέο βιβλίο του Ιταλού δημοσιογράφου Μπρούνο Βέσπα. Το βιβλίο, με τίτλο «Ιστορία της Δεύτερης Δημοκρατίας: Από τον Μπερλουσκόνι στη Μελόνι, από τον Πρόντι στη Σλάιν», αναμένεται να κυκλοφορήσει τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου. Παράλληλα, η Μελόνι ξεκαθάρισε ότι η ίδια δεν προτίθεται να διεκδικήσει το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα.

Οι κατηγορίες για «πολιτισμικό ρατσισμό»

Στην επίθεσή της, η Τζόρτζια Μελόνι υποστήριξε ότι η συντηρητική πολιτική προέλευση δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για την ανάδειξη ενός προσώπου στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη στάση της Αριστεράς ως «αφόρητο πολιτισμικό ρατσισμό», επιμένοντας ότι η πολιτική καταγωγή ενός ατόμου δεν πρέπει να λειτουργεί ως τροχοπέδη για την κατάληψη της προεδρίας.

Η Μελόνι αμφισβήτησε την αντίληψη, η οποία, όπως ανέφερε, φαίνεται να επικρατεί, ότι ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας πρέπει απαραιτήτως να προέρχεται από τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να προκαλεί αντιδράσεις το ενδεχόμενο ένας πολιτικός με συντηρητικές αντιλήψεις να αναλάβει στο μέλλον την προεδρία της χώρας.

Η προσωπική θέση της πρωθυπουργού

Στο πλαίσιο των δηλώσεών της, η Τζόρτζια Μελόνι ξεκαθάρισε την προσωπική της θέση αναφορικά με το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να διεκδικήσει την προεδρία της Δημοκρατίας. Η ίδια έθεσε ως βασική της προτεραιότητα την ολοκλήρωση της τρέχουσας κυβερνητικής της θητείας.

Επιπλέον, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο στόχος της παραμένει η διεκδίκηση της επανεκλογής της στην πρωθυπουργία. Με αυτόν τον τρόπο, αποσαφήνισε ότι η πολιτική της ενέργεια επικεντρώνεται στην εκτελεστική εξουσία και τη συνέχεια της διακυβέρνησής της.

Οι δηλώσεις στο νέο βιβλίο

Οι δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο του καταξιωμένου Ιταλού δημοσιογράφου Μπρούνο Βέσπα. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ιστορία της Δεύτερης Δημοκρατίας: Από τον Μπερλουσκόνι στη Μελόνι, από τον Πρόντι στη Σλάιν» και η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, η πρωθυπουργός αμφισβήτησε έντονα την αντίληψη πως ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Αυτή η αμφισβήτηση αποτελεί κεντρικό σημείο της κριτικής της προς την Αριστερά.

Κατηγορίες για αντιμετώπιση πολιτών δεύτερης κατηγορίας

Η Τζόρτζια Μελόνι προχώρησε σε περαιτέρω κατηγορίες, δηλώνοντας ότι θεωρεί απαράδεκτο να αντιμετωπίζονται οι πολίτες που δεν ανήκουν στην Αριστερά ως άτομα με λιγότερα πολιτικά δικαιώματα ή μικρότερη αξία. Αυτή η στάση, κατά την ίδια, υποδηλώνει μια διάκριση που δεν έχει θέση σε μια σύγχρονη δημοκρατία.

Μάλιστα, η πρωθυπουργός κατηγόρησε ορισμένους εκπροσώπους της Αριστεράς ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περίπου τη μισή Ιταλία ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Υπογράμμισε δε το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς υποστήριζαν τη Σοβιετική Ένωση στα νεανικά τους χρόνια, ενισχύοντας την κριτική της για την ιδεολογική τους προσέγγιση.

Η ιδιοκτησιακή αντίληψη των θεσμών

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας δεν σταμάτησε εκεί, αλλά κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι αντιδρά έντονα κάθε φορά που τίθεται το ενδεχόμενο η επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία της Κεντροδεξιάς να υποδείξει τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτές οι αντιδράσεις, κατά τη Μελόνι, αποκαλύπτουν μια βαθύτερη αντίληψη.

Σύμφωνα με την ίδια, οι συγκεκριμένες αντιδράσεις δείχνουν ότι ορισμένες πολιτικές δυνάμεις θεωρούν πως έχουν αποκλειστικό δικαίωμα στη διαχείριση των θεσμών της χώρας. Η Μελόνι επέμεινε ότι η πολιτική προέλευση ενός προσώπου δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για την ανάδειξή του στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, καταδικάζοντας την ιδιοκτησιακή αυτή προσέγγιση.

Με πληροφορίες από: Enikos