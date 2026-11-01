Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά εξηγήσεις από τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε έντονη κριτική στην κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού, τονίζοντας την απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις και τις καθημερινές πιέσεις που βιώνουν οι πολίτες. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητά συγκεκριμένες εξηγήσεις από τον κ. Μητσοτάκη σχετικά με την επιλογή προσωρινών επιδοτήσεων έναντι μόνιμων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, θέτει καίρια ερωτήματα για το στεγαστικό κόστος, την κατάσταση των αγροτών και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Η κριτική για την ακρίβεια και οι προσωρινές επιδοτήσεις

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέσω ανακοίνωσής του, εστίασε στην αντίθεση μεταξύ των κυβερνητικών ανακοινώσεων και των πιέσεων που δέχονται οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Το κόμμα σχολίασε πως «ο κ. Μητσοτάκης μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα», ενώ τα νοικοκυριά «μετρούν αν θα φτάσουν τα χρήματα μέχρι το τέλος του μήνα».

Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε παράταση της επιδότησης καυσίμων μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε το ερώτημα τι θα συμβεί μετά από αυτή την ημερομηνία, ρωτώντας αν οι πολίτες θα περιμένουν την επόμενη ανάρτηση για να μάθουν αν θα μπορούν να ζεσταθούν και να μετακινηθούν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα ευρωπαϊκά ελάχιστα, την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια διύλισης και τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων. Το κόμμα προτείνει τα έσοδα από αυτή τη φορολόγηση να διατεθούν για τη θέρμανση των νοικοκυριών. Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο πρωθυπουργός οφείλει να εξηγήσει γιατί αποφεύγει αυτές τις μόνιμες παρεμβάσεις και επιλέγει προσωρινές επιδοτήσεις.

Το ζήτημα της στέγης και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ

Στο θέμα της στέγης, ο πρωθυπουργός παρουσίασε ποσοστά επιδότησης ανακαινίσεων. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι παραλείπονται κρίσιμα στοιχεία, όπως το πόσα σπίτια θα διατεθούν, πότε, με ποιο ενοίκιο και για πόσα χρόνια. Επιπλέον, ζητά εξηγήσεις για το πώς θα εξασφαλιστεί ότι η δημόσια χρηματοδότηση θα μειώσει το κόστος κατοικίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διεκδικεί την αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών που διαχειρίζονται οι servicers, καθώς και την παροχή κοινωνικής κατοικίας με χαμηλό, διατιμημένο ενοίκιο. Παράλληλα, το κόμμα ζητά την προστασία των δανειοληπτών, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Αγρότες και εξωτερική πολιτική: Ανοιχτά μέτωπα

Για τους αγρότες, ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι η διαπραγμάτευση για τα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) συνεχίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά από τον κ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει τις ελληνικές διεκδικήσεις σε αυτή τη διαπραγμάτευση, καθώς και τις εγγυήσεις που εξασφαλίζονται για το εισόδημα των παραγωγών.

Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των νησιών της χώρας απαιτεί συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες. Το κόμμα ρωτά ποιες δεσμεύσεις εξασφάλισε η κυβέρνηση από συμμάχους και εταίρους απέναντι στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αναζητώντας απαντήσεις για την αποτελεσματικότητα των διπλωματικών κινήσεων.

Η εικόνα της κυβέρνησης και οι ανάγκες των ακριτών

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αποκαλύπτει τον τρόπο που κατασκευάζεται η εικόνα της κυβέρνησης. Το κόμμα αναφέρει ως παράδειγμα την ανακοίνωση ότι «επαναλειτουργούν» ελικοδρόμια, ενώ αμέσως μετά εξηγείται ότι οι εργασίες σε αυτά συνεχίζονται.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι οι ακρίτες χρειάζονται ολοκληρωμένες υποδομές και ασφαλείς αεροδιακομιδές, υπονοώντας ότι οι ανακοινώσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των έργων. Ο πρωθυπουργός έκλεισε την ανάρτησή του με τον φωτισμό του Λευκού Πύργου, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να ζητά να απαντήσει και στους πολίτες που υπολογίζουν πόσες ώρες μπορούν να ανάψουν τη θέρμανση.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την κοινωνία

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι η κοινωνία χρειάζεται μόνιμη μείωση των βαρών, προσιτή κατοικία και ασφάλεια στην καθημερινότητά της. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διεκδικεί την άμεση εφαρμογή των προτάσεών του, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές και μακροπρόθεσμες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, σε αντίθεση με τις προσωρινές επιδοτήσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos