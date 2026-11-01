Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντά στον πρωθυπουργό για την οικονομία και την εξωτερική πολιτική

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απάντησε στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, κ. Μητσοτάκη, ασκώντας κριτική για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων των νοικοκυριών. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε την αντίθεση ανάμεσα στην αντίστροφη μέτρηση του πρωθυπουργού για τα Χριστούγεννα και την αγωνία των πολιτών για το αν θα επαρκέσουν τα χρήματα μέχρι το τέλος του μήνα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με τις κυβερνητικές πολιτικές για την ακρίβεια, τη στέγαση, τους αγρότες και την εξωτερική πολιτική, ενώ παράλληλα επανέλαβε τις δικές του προτάσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.

Επιδότηση καυσίμων και η αγωνία των νοικοκυριών

Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την παράταση της επιδότησης καυσίμων, με ισχύ μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε το ερώτημα για το τι θα συμβεί μετά από αυτή την ημερομηνία, εκφράζοντας την ανησυχία του για το αν οι πολίτες θα πρέπει να περιμένουν την επόμενη ανάρτηση του πρωθυπουργού για να ενημερωθούν σχετικά με τη δυνατότητά τους να ζεσταθούν και να μετακινηθούν.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επανέλαβε τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα. Συγκεκριμένα, ζητά τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα ευρωπαϊκά ελάχιστα επίπεδα, την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια διύλισης και τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων. Τα έσοδα από αυτή τη φορολόγηση, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα πρέπει να διατεθούν για τη θέρμανση των νοικοκυριών. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί τον πρωθυπουργό να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους αποφεύγει αυτές τις παρεμβάσεις και επιλέγει αντ' αυτών προσωρινές επιδοτήσεις.

Στέγαση: Ερωτήματα και προτάσεις για το κόστος κατοικίας

Αναφορικά με το ζήτημα της στέγασης, ο πρωθυπουργός παρουσίασε ποσοστά επιδότησης ανακαινίσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ωστόσο, επισήμανε ότι παραλείπονται κρίσιμα στοιχεία. Συγκεκριμένα, το κόμμα έθεσε ερωτήματα σχετικά με τον αριθμό των σπιτιών που θα διατεθούν, το χρονοδιάγραμμα της διάθεσης, το ύψος του ενοικίου και τη διάρκεια της μίσθωσης. Επιπλέον, ζήτησε διευκρινίσεις για το πώς η δημόσια χρηματοδότηση θα εξασφαλίσει τη μείωση του κόστους κατοικίας.

Στον τομέα της στέγασης, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διεκδικεί την αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών που διαχειρίζονται οι servicers, την ανάπτυξη κοινωνικής κατοικίας με χαμηλό, διατιμημένο ενοίκιο, καθώς και την προστασία των δανειοληπτών από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

Οι αγρότες και η διαπραγμάτευση για την ΚΑΠ

Στο θέμα των αγροτών, ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε στην ανάρτησή του ότι η διαπραγμάτευση για τα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε από τον κ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει τις ελληνικές διεκδικήσεις σε αυτή τη διαπραγμάτευση, καθώς και τις εγγυήσεις που έχουν εξασφαλιστεί για το εισόδημα των παραγωγών.

Εξωτερική πολιτική και τα δικαιώματα των νησιών

Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των νησιών μας απαιτεί την ανάληψη συγκεκριμένων διπλωματικών πρωτοβουλιών. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε να ενημερωθεί για τις δεσμεύσεις που εξασφαλίστηκαν από συμμάχους και εταίρους απέναντι στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ο τρόπος κατασκευής της κυβερνητικής εικόνας

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστήριξε γενικεύοντας ότι η ανάρτηση του πρωθυπουργού αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται η εικόνα της κυβέρνησης. Ως παράδειγμα ανέφερε την ανακοίνωση ότι «επαναλειτουργούν» ελικοδρόμια, ενώ αμέσως μετά εξηγείται ότι οι εργασίες σε αυτά συνεχίζονται. Το κόμμα υπογράμμισε ότι οι ακρίτες έχουν ανάγκη από ολοκληρωμένες υποδομές και ασφαλείς αεροδιακομιδές.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανέλαβε ότι η κοινωνία χρειάζεται μόνιμη μείωση των βαρών, προσιτή κατοικία και ασφάλεια στην καθημερινότητά της. Δήλωσε ότι καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις και διεκδικεί την εφαρμογή τους για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki