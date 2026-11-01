Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει την καταδίκη των πέντε αστυνομικών για την υπόθεση Μάγγου

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με επίσημη ανακοίνωσή του, σχολίασε την πρόσφατη δικαστική απόφαση που αφορά την υπόθεση του Βασίλη Μάγγου. Η απόφαση αυτή οδήγησε στην καταδίκη πέντε από τους συνολικά έξι αστυνομικούς οι οποίοι κατηγορούνταν για βασανιστήρια σε βάρος του. Το κόμμα έκανε λόγο για δικαίωση του εξαετούς αγώνα της οικογένειας του Βασίλη Μάγγου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συγκεκριμένης εξέλιξης.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρεται στην απόφαση ως μια σημαντική στιγμή για την απονομή δικαιοσύνης, ειδικά για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του Βασίλη Μάγγου, η οποία έλαβε χώρα στην πόλη του Βόλου. Η πολιτική αυτή τοποθέτηση έρχεται να αναδείξει την πάγια θέση του κόμματος απέναντι σε ζητήματα που αφορούν την αστυνομική αυθαιρεσία και την ανάγκη για απόδοση ευθυνών.

Η καταδίκη των αστυνομικών και οι κατηγορίες

Η δικαστική απόφαση που σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ αφορά την καταδίκη πέντε από τους έξι αστυνομικούς που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση του Βασίλη Μάγγου. Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί καταδικάστηκαν για βασανιστήρια σε βάρος του, ένα γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στην κοινή γνώμη. Η υπόθεση αυτή, που αφορά τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγγου, αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η καταδίκη των πέντε αστυνομικών έρχεται να επιβεβαιώσει τις κατηγορίες που τους βάραιναν, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα των πράξεων για τις οποίες κρίθηκαν ένοχοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στην ανακοίνωσή του, εστιάζει σε αυτή την καταδίκη, τονίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία εντός των σωμάτων ασφαλείας. Η υπόθεση αυτή, όπως τονίζεται, αποτελεί ένα παράδειγμα της επιμονής στην αναζήτηση της αλήθειας και της απόδοσης ευθυνών.

Η δικαίωση της οικογένειας μετά από εξαετή αγώνα

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτηρίζει την απόφαση του δικαστηρίου ως «δικαίωση» για τον εξαετή αγώνα που έδωσε η οικογένεια του Βασίλη Μάγγου. Για έξι ολόκληρα χρόνια, η οικογένεια επέδειξε επιμονή στην αναζήτηση της αλήθειας και στην προσπάθεια για την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους. Αυτός ο μακροχρόνιος αγώνας, όπως αναφέρεται, βρήκε την ανταπόκρισή του στην πρόσφατη δικαστική απόφαση.

Η επιμονή της οικογένειας να διεκδικήσει δικαιοσύνη, παρά τις δυσκολίες και τον χρόνο που πέρασε, αναδεικνύεται ως ένα κεντρικό στοιχείο στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η δικαίωση αυτή δεν αφορά μόνο την οικογένεια, αλλά στέλνει και ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την αξία της επιμονής στην αναζήτηση της δικαιοσύνης σε περιπτώσεις αστυνομικής αυθαιρεσίας.

Μια σημαντική στιγμή για την απονομή δικαιοσύνης

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτηρίζει την απόφαση του δικαστηρίου ως μια «σημαντική στιγμή απονομής δικαιοσύνης» για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του Βασίλη Μάγγου στον Βόλο. Η έκβαση αυτή της δικαστικής διαδικασίας θεωρείται κομβική για την ενίσχυση του αισθήματος δικαίου στην κοινωνία και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Η σημασία της απόφασης έγκειται στο ότι αποτελεί μια σαφή απάντηση σε πράξεις που αντίκεινται στις αρχές του κράτους δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι τέτοιες αποφάσεις είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες μπορούν να προσδοκούν την απονομή δικαιοσύνης, ακόμη και σε υποθέσεις που αφορούν μέλη των σωμάτων ασφαλείας.

Το μήνυμα κατά της ατιμωρησίας

Το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στην ίδια ανακοίνωση, υπογράμμισε με έμφαση ότι «Καμία στολή δεν μπορεί να αποτελεί ασπίδα ατιμωρησίας». Η δήλωση αυτή στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η ιδιότητα του αστυνομικού δεν παρέχει ασυλία έναντι παράνομων πράξεων, ειδικά όταν αυτές αφορούν βασανιστήρια και αυθαιρεσία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει με κατηγορηματικό τρόπο ότι η αστυνομική αυθαιρεσία και τα βασανιστήρια δεν έχουν καμία θέση σε ένα κράτος δικαίου. Η θέση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση των νόμων από όλους, ανεξαρτήτως θέσης ή ιδιότητας, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί αμερόληπτα.

Η ευθύνη της πολιτείας για τη διασφάλιση της δικαιοσύνης

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει επίσης την ευθύνη της Πολιτείας να διασφαλίζει ότι τέτοιες πράξεις δεν μένουν ατιμώρητες. Η Πολιτεία έχει τον θεσμικό ρόλο και την υποχρέωση να προστατεύει τους πολίτες και να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία των θεσμών, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ασφαλείας.

Η ανάδειξη της ευθύνης της Πολιτείας αποτελεί κεντρικό σημείο της τοποθέτησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς τονίζει ότι η διασφάλιση της δικαιοσύνης και η καταπολέμηση της ατιμωρησίας είναι θεμελιώδεις αρχές για μια δημοκρατική κοινωνία. Η Πολιτεία οφείλει να μεριμνά ώστε οι μηχανισμοί ελέγχου και απόδοσης ευθυνών να λειτουργούν αποτελεσματικά, προλαμβάνοντας και τιμωρώντας κάθε μορφή αυθαιρεσίας.

Με πληροφορίες από: Newsit