Ο Αλέξης Τσίπρας εντείνει τις περιοδείες του ενόψει εκλογών

Με εντατικές περιοδείες στην περιφέρεια και συναντήσεις στις γειτονιές της Αθήνας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας, έχει αναλάβει προσωπικά την προεκλογική προσπάθεια του κόμματος. Η στρατηγική του επικεντρώνεται στην άμεση επαφή με τους πολίτες, με στόχο να «οργώσει» τη χώρα και να μετατρέψει αυτή την προσωπική επικοινωνία σε πολιτική δυναμική για την ΕΛ.Α.Σ. Η Καλαμάτα αναμένεται να είναι ο επόμενος σταθμός του, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Ο προεκλογικός χάρτης και οι στόχοι

Ο προεκλογικός χάρτης του Αλέξη Τσίπρα γεμίζει συνεχώς με νέες διαδρομές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα περιοχών. Από την Ηλεία μέχρι την Κρήτη και από τη Θεσσαλία έως τις γειτονιές της πρωτεύουσας, ο πρώην πρωθυπουργός εντείνει τις εμφανίσεις του. Με αυτή την προσωπική δέσμευση, επιδιώκει να προσδώσει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μια ευρύτερη κοινωνική εμβέλεια.

Βασικό εργαλείο αυτής της εκστρατείας αποτελούν οι στοχευμένες συναντήσεις με εργαζομένους, παραγωγούς και επαγγελματίες. Το εγχείρημα είναι απαιτητικό, καθώς η αναγνωρισιμότητα του επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. χρειάζεται να μετατραπεί σε σχέση εμπιστοσύνης με το νέο κόμμα. Αυτή η σχέση δοκιμάζεται στην άμεση κουβέντα με τον πολίτη, όπου οι γενικές εξαγγελίες συναντούν τις συγκεκριμένες ανάγκες και τις δύσκολες ερωτήσεις που τίθενται.

Σταθερός ρυθμός εξορμήσεων και παρουσία στην περιφέρεια

Ο σχεδιασμός των προεκλογικών εξορμήσεων έχει πλέον αποκτήσει έναν σταθερό ρυθμό. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τη διευρυμένη Πολιτική Επιτροπή της ΕΛ.Α.Σ., ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιεί κάθε εβδομάδα, μέχρι τα Χριστούγεννα, εξορμήσεις σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Αυτό εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο επαφών με τις τοπικές κοινωνίες.

Ήδη, η περιοδεία στην Κρήτη έχει ολοκληρωθεί, ενώ ακολούθησε μια διήμερη παρουσία του στη Θεσσαλία, στις 19 και 20 Οκτωβρίου. Οι επισκέψεις αυτές έχουν διαφορετικό περιεχόμενο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου. Για παράδειγμα, στην Ηλεία, οι συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους έφεραν στο προσκήνιο την πίεση που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Προσαρμογή στις τοπικές ανάγκες

Στη Θεσσαλία, οι παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα συνδέθηκαν άμεσα με τις πληγές που άφησαν οι καταστροφές στην περιοχή. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την αγροτική παραγωγή και την επιτακτική ανάγκη για έργα προστασίας. Με αυτό τον τρόπο, η προεκλογική παρουσία του συνδέεται με τα ζητήματα που καθορίζουν την καθημερινότητα και τις προκλήσεις κάθε συγκεκριμένης περιοχής.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων και την παρουσίαση προτάσεων που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες. Η ΕΛ.Α.Σ. επιδιώκει να δείξει ότι βρίσκεται κοντά στους πολίτες και κατανοεί τις ανάγκες τους, προβάλλοντας την ικανότητά της να δώσει λύσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

Η δράση στην Αττική και η οργάνωση

Στην Αττική, η ίδια πολιτική προσπάθεια συναντά το στοίχημα της οργάνωσης του κόμματος. Κατά τη συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη φυσική παρουσία της Συμπαράταξης στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας και στις πλατείες της πρωτεύουσας. Αυτή η κατεύθυνση έχει αρχίσει να παίρνει συγκεκριμένη μορφή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παρουσία του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. στην πρώτη εκδήλωση μελών και φίλων του κόμματος, η οποία έλαβε χώρα στην Ηλιούπολη. Η περιφέρεια και η Αθήνα αποτελούν, επομένως, δύο διαφορετικές αλλά αλληλένδετες πλευρές της ίδιας πολιτικής προσπάθειας. Ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να ανοίξει τη συζήτηση σε περισσότερα κοινωνικά ακροατήρια, ενώ παράλληλα οι τοπικές οργανώσεις καλούνται να διασφαλίσουν τη συνέχεια και τη διάρκεια αυτής της επαφής με τους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Newsit