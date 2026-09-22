Δημοσκόπηση Real Polls: Υποχωρεί η Νέα Δημοκρατία, άνοδος για το ΠΑΣΟΚ και μεγάλη δυσπιστία για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ

Μία νέα δημοσκόπηση της Real Polls, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του Protagon, παρουσιάζει την εικόνα των πολιτικών συσχετισμών τρεις μήνες μετά την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας. Τα αποτελέσματα δείχνουν μικρά κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, παρόλο που το ποσοστό της παραμένει κάτω από το 30%, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) καταγράφει υποχώρηση. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εμφανίζει άνοδο, με την έρευνα να αναδεικνύει και μία γενικευμένη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στις εξαγγελίες των κομμάτων από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Οι συσχετισμοί στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση, αν και το ποσοστό της υποχωρεί στο 24% από 25,8% που είχε καταγράψει τον Ιούνιο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) σημειώνει επίσης πτώση, φτάνοντας στο 15,1% από 18,2% που ήταν στην τελευταία μέτρηση.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση, ενισχύοντας τις δυνάμεις του και ανεβαίνοντας στο 9,4% από 8,9% τον Ιούνιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο, στην έρευνα της Real Polls, το ΠΑΣΟΚ ήταν ακόμα τέταρτο, πίσω από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού υποχωρεί στο 6% από 9,4% τον Ιούνιο και 11,4% τον Μάιο.

Τα ποσοστά των μικρότερων κομμάτων

Πίσω από τα τρία πρώτα κόμματα, ακολουθούν η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ, τα οποία καταγράφουν αμφότερα ποσοστό 4,8% στην πρόθεση ψήφου. Η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζει ανάκαμψη, φτάνοντας στο 4,2% από 2,8% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου «τσιμπάει» στο 3,7% από 3,3%.

Το ΜέΡΑ25 μετρήθηκε στο 2,4% από 2% τον Ιούνιο. Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, εντοπίστηκε σε ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό, στο 0,8%, το ίδιο δηλαδή με τη Νέα Αριστερά και τη Νίκη.

Η πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία αναρριχάται στο 29,7%, σημειώνοντας άνοδο από το 28,3% που είχε καταγράψει τον περασμένο Ιούνιο. Το κόμμα Τσίπρα καταγράφει μείωση, υποχωρώντας στο 17,9% και καταγράφοντας απώλειες 3,5 ποσοστιαίων μονάδων.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανεβαίνει στο 10,8%. Ακολουθεί το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 7,5%. Έπονται η Ελληνική Λύση με 6,2% και το ΚΚΕ με 5,8%. Η Πλεύση Ελευθερίας φτάνει το 4,9% και η Φωνή Λογικής το 4,6%.

Εκτός του ορίου κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, σύμφωνα με την πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,8%.

Η γενικευμένη δυσπιστία για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ

Ένα από τα βασικά ευρήματα της δημοσκόπησης αφορά την παρουσία των τριών μεγαλύτερων κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυρίαρχη εντύπωση που προκύπτει είναι ότι κανένα από αυτά δεν κατάφερε να πείσει τους πολίτες.

Στο ερώτημα σχετικά με το ποια μέτρα κόμματος θεωρούνται ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα, η απάντηση «κανένα» κυριαρχεί με ποσοστό 47%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 27%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) με 11,4% και το ΠΑΣΟΚ με 9,4%.

Αντίστοιχα, στην ερώτηση «ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο», η απάντηση «κανένα» κυριαρχεί και πάλι με 41,7%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 29%, η ΕΛΑΣ με 16,1% και το ΠΑΣΟΚ με 11,5%.

Με πληροφορίες από: Topontiki