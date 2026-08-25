Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταρτίζει τα ψηφοδέλτια: Το 80% έχει συμπληρωθεί

Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), η κατάρτιση των ψηφοδελτίων για τη νέα πολιτική περίοδο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, παρά το γεγονός ότι ο Αύγουστος δεν προσφέρεται παραδοσιακά για πολιτικές ειδήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε ότι τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος έχουν ήδη συμπληρωθεί κατά περίπου 80%. Η διαδικασία αυτή, που λαμβάνει χώρα πίσω από κλειστές πόρτες, αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα σταυρόλεξα για τον νέο πολιτικό φορέα.

Η φιλοσοφία πίσω από το 20% των ψηφοδελτίων

Το ενδιαφέρον στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δεν εστιάζεται τόσο στο ποσοστό του 80% που έχει ήδη συμπληρωθεί, όσο στη φιλοσοφία με την οποία διαμορφώνεται το υπόλοιπο 20% των εκλογικών λιστών.

Για την ΕΛ.Α.Σ., τα ψηφοδέλτια είναι κάτι περισσότερο από μια απλή οργανωτική υποχρέωση. Αποτελούν την πρώτη απάντηση στο κεντρικό ερώτημα που συνοδεύει το εγχείρημα από την αρχή του: αν πρόκειται για έναν πραγματικά νέο πολιτικό φορέα ή για την επανασυσπείρωση ενός σημαντικού τμήματος του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, απλά με διαφορετική συσκευασία.

Μήνυμα ανανέωσης και κοινωνικής διεύρυνσης

Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα έχει πλήρη επίγνωση του κινδύνου που ελλοχεύει και γι' αυτό ο σχεδιασμός που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει τμηματική ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων. Η πρώτη «φουρνιά» των ονομάτων δεν θα κυριαρχείται από αναγνωρίσιμα στελέχη της προηγούμενης πολιτικής περιόδου.

Ο στόχος είναι οι πρώτες λίστες να εκπέμψουν ένα σαφές μήνυμα ανανέωσης και κοινωνικής διεύρυνσης. Αναζητούνται πρόσωπα από την αυτοδιοίκηση, επιστήμονες, συνδικαλιστές και επαγγελματίες, καθώς και άτομα με ισχυρές κοινωνικές αναφορές, αλλά χωρίς πολυετή κομματική διαδρομή. Αυτή η προσέγγιση είχε ήδη φανεί από τις υπογραφές της ιδρυτικής διακήρυξης, όπου προβλήθηκε η κοινωνική πολυσυλλεκτικότητα με την παρουσία ανθρώπων από την Υγεία, την Τέχνη, τον Αθλητισμό, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Δικαιοσύνη και τον συνδικαλισμό.

Προχωρημένες συζητήσεις και ονόματα

Στις λίστες που βρίσκονται υπό κατάρτιση, ορισμένα ονόματα εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και, σύμφωνα με κομματικές πηγές, θεωρούνται πολύ κοντά στην οριστικοποίηση. Οι συζητήσεις για την στελέχωση των ψηφοδελτίων φαίνεται να είναι ακόμη πιο προχωρημένες για αρκετές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας.

Το δύσκολο κεφάλαιο των πρώην στελεχών

Ωστόσο, σε αυτό το σημείο αρχίζουν οι πραγματικές δυσκολίες για την ΕΛ.Α.Σ. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μην παρουσιάσει το νέο κόμμα ως «ΣΥΡΙΖΑ2» δημιουργεί αναπόφευκτα ένα πολιτικό μποτιλιάρισμα. Πρώην βουλευτές και στελέχη του προηγούμενου κόμματος αναμένουν να πληροφορηθούν αν θα υπάρξει χώρος για αυτούς στα νέα ψηφοδέλτια.

Η ηγετική ομάδα της ΕΛ.Α.Σ. αποφεύγει επιμελώς να ανοίξει τα χαρτιά της σχετικά με την τύχη αυτών των προσώπων. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα σύνθετο τοπίο, καθώς η διαχείριση των πρώην στελεχών αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στην πορεία προς την ολοκλήρωση των εκλογικών λιστών.

Οι «καραμπόλες» με τα νέα πρόσωπα

Το πρόβλημα που ανακύπτει δεν είναι μόνο επικοινωνιακό, αλλά και εκλογικό. Σε αρκετές περιφέρειες, η πιθανή επιστροφή γνωστών στελεχών μπορεί να προκαλέσει «καραμπόλες» με τα νέα πρόσωπα. Αυτά τα νέα πρόσωπα έχουν ήδη αρχίσει να εργάζονται πολιτικά και οργανωτικά για την ΕΛ.Α.Σ., επενδύοντας χρόνο και προσπάθεια στο νέο εγχείρημα.

Η ισορροπία μεταξύ της εμπειρίας των παλαιών στελεχών και της δυναμικής των νέων υποψηφίων αποτελεί μια πρόκληση για την ηγεσία του κόμματος, καθώς πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα των ψηφοδελτίων ενόψει των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit