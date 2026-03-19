Ο Χουσεΐν Γιαϊμάν, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) της Τουρκίας, προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις αναφορικά με την αμυντική στρατηγική της Ελλάδας στο Αιγαίο. Σε συνέντευξη Τύπου που έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην επαρχία Οσμανιγιέ, ο Γιαϊμάν εξέφρασε την αντίθεσή του στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων των ελληνικών νησιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, "αν εξοπλίζετε αυτά τα νησιά εναντίον της Τουρκίας, αυτά τα όπλα δεν είναι αρκετά για την Τουρκία". Απευθυνόμενος στην ελληνική κυβέρνηση, τόνισε ότι η ενότητα και η αλληλεγγύη του τουρκικού έθνους είναι ανίκητες, προσθέτοντας: "Μην κυνηγάτε άπιαστα όνειρα... Θέλουν να μετατρέψουν το Αιγαίο από θάλασσα ειρήνης σε κάτι άλλο. Εμείς δεν το εγκρίνουμε σε καμία περίπτωση, δεν το θεωρούμε σωστό."

Σαφής προειδοποίηση προς την Ελλάδα

Ο Γιαϊμάν, αναφερόμενος στην κατάσταση που διαμορφώνεται λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι η στάση του προέδρου Ερντογάν στο θέμα είναι ξεκάθαρη. "Η διπλωματία πρέπει πάντα να αποτελεί προτεραιότητα", ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διάλογο και ειρηνικές λύσεις.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην περιοχή, όπου οι στρατιωτικές κινήσεις και οι εξοπλιστικές πολιτικές των δύο χωρών είναι στο επίκεντρο των διεθνών αναλύσεων. Η Ελλάδα, από την πλευρά της, συνεχίζει να ενισχύει την αμυντική της παρουσία στα νησιά του Αιγαίου, γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση της Άγκυρας.

Σχολιασμός

Η δήλωση του Γιαϊμάν αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας, ειδικά σε μια εποχή που οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν την περιοχή. Η αναφορά στην "ενότητα και αλληλεγγύη του τουρκικού έθνους" υποδηλώνει μια στρατηγική που στηρίζεται στην εθνική υπερηφάνεια και την αποτροπή. Η προτροπή για προσφυγή στη διπλωματία είναι, ωστόσο, μια παραδοχή της ανάγκης για αποφυγή κλιμάκωσης των εντάσεων, που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια και την ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή.

