Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Άδωνις Γεωργιάδης τρώει κρακεράκι» εν μέσω έντασης στη Βουλή

Στη Βουλή, η χθεσινή συνεδρίαση εξελίχθηκε σε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Η διαμάχη προκλήθηκε από μια απλή κίνηση του υπουργού, ο οποίος κρατούσε μια συσκευασία με κρακεράκια και προσέφερε στους συνεργάτες του. Αυτή η κίνηση πυροδότησε την αντίδραση της προεδρεύουσας της Πλεύσης Ελευθερίας, με την κατάσταση να κλιμακώνεται σε προσωπικές επιθέσεις και έντονη λεκτική σύγκρουση.

Η κ. Κωνσταντοπούλου, απαντώντας στην κίνηση του κ. Γεωργιάδη, προχώρησε σε καταγγελίες ότι ο υπουργός συμπεριφέρεται ανεύθυνα, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέτεινε ότι η βιντεοσκόπηση που έκανε η κ. Κωνσταντοπούλου εντός της αίθουσας ήταν παράνομη. Ζήτησε μάλιστα την παρέμβαση του προεδρείου για να σταματήσει η καταγραφή.

Το TikTok και η συνέχιση της έντασης

Λίγες ώρες μετά την αντιπαράθεση, η Ζωής Κωνσταντοπούλου ανήρτησε στο TikTok το βίντεο που κατέγραψε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, γεγονός που ενίσχυσε την ένταση. Η κατάσταση έγινε τόσο σοβαρή, που ο προεδρεύων της συνεδρίασης αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση για λίγα λεπτά.

Με την επανέναρξη, η ένταση παρέμεινε υψηλή, με την κ. Κωνσταντοπούλου να αποκαλεί τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιώργο Γεωργαντά, "Χίτλερ", γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του. Ο ίδιος απάντησε: "Νομίζω ότι όποιος εκφράζεται έτσι πρέπει να αναρωτηθεί ποιος τελικά είναι ο Χίτλερ".

@zoekonstant ♬ πρωτότυπος ήχος - zoekonstant

Η συνέχεια της διαμάχης

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με την επιστροφή του στη συνεδρίαση, επέμεινε ότι η βιντεοσκόπηση της κ. Κωνσταντοπούλου ήταν επιδεικτική και ότι παραβίαζε τους κανόνες του κοινοβουλίου. "Αυτό απαγορεύεται. Ή θα μας πει ο πρόεδρος της Βουλής ότι επιτρέπεται ή θα πρέπει να αποβληθεί η κ. Κωνσταντοπούλου", τόνισε.

Αμέσως μετά, ο υπουργός ανέβασε ανάρτηση στο Χ, καταγγέλλοντας την κ. Κωνσταντοπούλου για "bullying" και καλώντας τους πολίτες να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για την κατάσταση στη Βουλή.

Πριν λίγο στην Βουλή συνέβη ακόμη ένα περισταστικό bullying της @τα ZoeKonstant κατά του συνόλου της Βουλής. Συγκεκριμένα ξανά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να βιντεοσκοπεί παρανόμως μέσα από την αίθουσα. Ζήτησα και διεκόπη η συνεδρίαση και καταδικάστηκε από το Προεδρείο η… pic.twitter.com/68vxdAwteW — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 18, 2026

Ζωντανές παρεμβάσεις και πολιτική κόντρα

Η κόντρα μεταξύ των δύο πολιτικών συνεχίστηκε και σε ζωντανή μετάδοση. Η Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής παρέμβασης σε εκπομπή του Open, εξέφρασε τις απόψεις της για το επεισόδιο, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να ασχολείται με "γελοιότητες" τη στιγμή που εργάζεται στο υπουργείο Υγείας.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε με την κ. Κωνσταντοπούλου να αναφέρεται σε σοβαρές υποθέσεις, όπως αυτή της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού, ο οποίος ζήτησε να κλείσει η τηλεφωνική επικοινωνία.

Η πρόσφατη ένταση στη Βουλή αναδεικνύει την κλιμάκωση των πολιτικών αντιπαραθέσεων στην Ελλάδα. Η προσωπική διάσταση που παίρνουν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, όπως φάνηκε από την αλληλεπίδραση Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη, υποδεικνύει ότι οι πολιτικοί διάλογοι συχνά ξεφεύγουν από τα όρια της πολιτικής συζήτησης και αγγίζουν θέματα προσωπικής αξιοπρέπειας και δημόσιας εικόνας.

