Σήμερα, μια νέα ένταση σημειώθηκε στη Βουλή, με πρωταγωνιστές τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο υπουργός Υγείας, εν μέσω της συνεδρίασης, κατήγγειλε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον βιντεοσκοπούσε με το κινητό της, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του.

"Σταματήστε, μας καταγράφει σε βίντεο. Να έρθει ο πρόεδρος της Βουλής. Εγώ δεν το δέχομαι να μας καταγράφει σε βίντεο. Παρακαλώ πολύ," φώναξε ο Γεωργιάδης, με την Κωνσταντοπούλου να αντεπιτίθεται φωνάζοντας "κοιτά εδώ τραμπουκισμοί". Η ένταση οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης για λίγα λεπτά.

Αντιπαράθεση και καταγγελίες

Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, ενημέρωσε ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης θα παραπεμφθούν στην επιτροπή Δεοντολογίας. Όταν η Κωνσταντοπούλου επέστρεψε στα έδρανα, σχολίασε: "διακόψανε τη συνεδρίαση για τον φασίστα".

Επανερχόμενος στο θέμα, ο Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η βιντεοσκόπηση έγινε με επιδεικτικό τρόπο. "Η κυρία Κωνσταντοπούλου επιδεικτικά σήκωσε το κινητό και άρχισε να μας βιντεοσκοπεί. Αυτό απαγορεύεται," δήλωσε και πρόσθεσε: "Ή θα μας πει ο πρόεδρος της Βουλής ότι επιτρέπεται και μπορούμε όλοι να βιντεοσκοπούμε ή θα πρέπει να αποβληθεί η κα Κωνσταντοπούλου".

Αντιδράσεις στα social media

Μετά το επεισόδιο, ο Γεωργιάδης ανήρτησε στο Χ: "Πριν λίγο στην Βουλή συνέβη ακόμη ένα περισταστικό bullying της @τα ZoeKonstant κατά του συνόλου της Βουλής. Συγκεκριμένα ξανά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να βιντεοσκοπεί παρανόμως μέσα από την αίθουσα." Εξέφρασε την απογοήτευσή του για την κατάσταση στη Βουλή, τονίζοντας ότι "έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανθρώπινης υπομονής".

Το περιστατικό στη Βουλή, που φέρει την υπογραφή δύο εκ των πιο αμφιλεγόμενων πολιτικών προσώπων της χώρας, αναδεικνύει την ένταση που επικρατεί στον πολιτικό διάλογο. Η δημόσια καταγγελία του υπουργού Υγείας για παραβίαση των κανόνων της Βουλής και η αντίδραση της Κωνσταντοπούλου φέρνουν στο προσκήνιο τη συχνά πολωμένη πολιτική ατμόσφαιρα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θεσμοί. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τέτοια επεισόδια συνεχίζουν να εντείνουν τη δημόσια αντιπαράθεση και να δημιουργούν αίσθημα αναστάτωσης στον πολιτικό κόσμο.

