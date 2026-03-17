Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP στην Τουρκία, Ομέρ Τσελίκ, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος. Ο Τσελίκ επικέντρωσε την κριτική του στη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, καταδικάζοντας την απόφαση της Ελλάδας να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στα νησιά του Αιγαίου, συγκεκριμένα αναφερόμενος στην ανάπτυξη συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο.

Αστάθεια και στρατιωτικοποίηση

Σύμφωνα με τον Τσελίκ, η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς είναι «λανθασμένη» και προκαλεί αστάθεια στην περιοχή. Επιπλέον, τόνισε ότι η συνεργασία των Ελληνοκυπρίων με το Ισραήλ εντείνει την αναστάτωση, προσδιορίζοντας την παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων, όπως ευρωπαϊκές, ως παράγοντα που συμβάλλει στην κλιμάκωση της έντασης.

«Η στρατικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς είναι λάθος. Με τον ίδιο τρόπο, η στενή συνεργασία των Ελληνοκυπρίων με το Ισραήλ δημιουργεί αστάθεια στην περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ευρωπαϊκή στάση και επιπτώσεις

Ο Τσελίκ δεν παρέλειψε να κριτικάρει και την στάση της Ευρώπης, επισημαίνοντας την έλλειψη πολιτικής ασφάλειας και οράματος, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της κρίσης στην Ουκρανία. «Τώρα, με την αναστάτωση στην Ανατολική Μεσόγειο, ακολουθούν πιστά τις ενέργειες των Ελληνοκυπρίων και των συμμαχιών τους με το Ισραήλ, αντί να παραμείνουν μακριά από βήματα που θα προκαλέσουν μεγαλύτερη αστάθεια», πρόσθεσε.

Η τοποθέτηση του Τσελίκ προέρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στην περιοχή, αναδεικνύοντας τις γεωπολιτικές ανησυχίες που αφορούν τη στρατιωτική ενίσχυση και τις συμμαχίες που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η δήλωση του Ομέρ Τσελίκ καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη περίπλοκη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες στην περιοχή. Η στρατιωτική ενίσχυση από μέρους της Ελλάδας και η συνεργασία με το Ισραήλ φαίνεται ότι εντείνουν τις ανησυχίες στην Τουρκία, η οποία συνεχίζει να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τις εξελίξεις αυτές. Η αλληλεπίδραση των γεωπολιτικών δυνάμεων και η στρατηγική παρουσία ξένων δυνάμεων στην περιοχή αναμένονται να διαμορφώνουν τις εξελίξεις στο μέλλον.

