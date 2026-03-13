Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης έπειτα από τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Η απόφαση αυτή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός κόμματος.

Το χρονικό της διαγραφής

Η διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου έρχεται ως αποτέλεσμα μακροχρόνιας δυσαρέσκειας από την πλευρά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Ο πρώην βουλευτής από την Αρκαδία είχε επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του με τη στρατηγική του κόμματος, προκαλώντας ενοχλήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ο Κωνσταντινόπουλος εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή του προς τη Νέα Δημοκρατία σε μια αντιπαράθεση που αφορούσε τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η κίνηση θεωρήθηκε από πολλούς ως πράξη υπονόμευσης των θέσεων του ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, ο Κωνσταντινόπουλος είχε αντιμετωπίσει απειλές διαγραφής και στο παρελθόν. Τον Φεβρουάριο του 2025, είχε χειροκροτήσει την επίθεση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κατά του τότε προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, κάτι που επίσης πυροδότησε συζητήσεις για διαγραφή του. Η απόφαση για τη διαγραφή του τελικά επιβεβαιώθηκε μετά από μια συνέντευξή του, όπου κατηγόρησε το κόμμα για στασιμότητα και έλλειψη δυναμικής.

Η αντίδραση Κωνσταντινόπουλου

Μετά τη διαγραφή του, ο Κωνσταντινόπουλος ανακοίνωσε την παραίτησή του από την έδρα της Βουλής, επιστρέφοντάς την στο κόμμα. Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τόνισε πως καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του ευθυγραμμιζόταν με την πλειοψηφία του κόμματος, αλλά διατήρησε τις δικές του απόψεις. Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και απαιτούν αξιοπιστία και συνέπεια.

Ο Κωνσταντινόπουλος δήλωσε ότι η διαγραφή του αποτελεί το «τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας», κάνοντας λόγο για μια ηγεσία που δεν είναι διατεθειμένη να ακούσει την αλήθεια. Υποστήριξε ότι η κριτική του βασίστηκε στην επιθυμία του να αναδειχθούν οι αδυναμίες του κόμματος και να βρεθεί λύση για την απώλεια πολιτικής δυναμικής.

Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ

Η διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής του Νίκου Ανδρουλάκη να διατηρήσει την ενότητα και τη συνοχή του κόμματος. Ο Ανδρουλάκης φαίνεται να υιοθετεί μια πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε όσους θεωρεί ότι ασκούν μη εποικοδομητική κριτική και υπονομεύουν τις θέσεις του κόμματος. Με την κίνηση αυτή, ο Ανδρουλάκης επιδιώκει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σε όσους διαφοροποιούνται από τις κεντρικές γραμμές του ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, η διαγραφή αυτή έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την εσωκομματική δημοκρατία και την ανεκτικότητα σε διαφορετικές απόψεις εντός του κόμματος. Καθώς το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για το κρίσιμο προγραμματικό συνέδριο στις 27-29 Μαρτίου, τέτοιες κινήσεις μπορεί να επηρεάσουν την εσωτερική δυναμική και την αντίληψη του κοινού για το κόμμα.

Η διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κόμμα σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας και αναδιάταξης. Ενώ η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη στοχεύει στη διασφάλιση της ενότητας και της συνοχής, είναι απαραίτητο για το ΠΑΣΟΚ να ενσωματώσει διαφορετικές φωνές και να επιδιώξει τη σύνθεση απόψεων για να διατηρήσει την πολιτική του δυναμική. Η αντίδραση της βάσης και των στελεχών του κόμματος θα είναι καθοριστική για το μέλλον και την πορεία του ΠΑΣΟΚ στην πολιτική σκηνή της χώρας.

