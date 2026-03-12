Η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη και οι λόγοι πίσω από αυτήν

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δεν είναι πια μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε στη διαγραφή του. Η ανακοίνωση έγινε επίσημα μέσω επιστολής που εστάλη στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, στην οποία ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ότι ο Κωνσταντινόπουλος παύει να ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αυτή συνδέεται με τις πρόσφατες δηλώσεις του βουλευτή Αρκαδίας, ο οποίος σε συνέντευξή του στην εκπομπή «10 Παντού» στο Open, εκφράστηκε αμφιλεγόμενα σχετικά με την ηγεσία του κόμματος. Συγκεκριμένα, απέφυγε να πάρει σαφή θέση για το αν απαιτείται "αλλαγή ηγεσίας" ώστε το ΠΑΣΟΚ να "ξεκολλήσει" από τη στασιμότητά του. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι οι ευθύνες για τα χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις αφορούν όλους και ότι το κόμμα πρέπει να αναζητήσει λύσεις.

Οι δηλώσεις Κωνσταντινόπουλου και η αντίκτυπος τους

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κωνσταντινόπουλος ανέδειξε την ανάγκη για επαναξιολόγηση της κατάστασης από τη νέα ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Επεσήμανε ότι "το ζητούμενο είναι αν θα πάμε σε μια νέα εκλογική αναμέτρηση με το ΠΑΣΟΚ να είναι 17 μονάδες πίσω από το πρώτο κόμμα", εκφράζοντας την ανησυχία του για την πορεία του κόμματος.

Ο βουλευτής τόνισε επίσης ότι η κατάσταση είναι "πολύ δύσκολη" και ότι αν δεν υπάρξουν σοβαρές αλλαγές, δεν θα καταστεί δυνατή η ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης. "Εάν έχουμε φοβερό πρόγραμμα, εάν έχουμε φοβερά στελέχη, εάν έχουμε τη χειρότερη Κυβέρνηση και είμαστε δεκαεπτά μονάδες πίσω, τότε πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξουμε την κατάσταση", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ και οι αντιδράσεις

Η δήλωση του Κωνσταντινόπουλου για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να προκάλεσε αναταραχή εντός του κόμματος, ενώ παράλληλα επαναφέρει στο προσκήνιο τις εσωτερικές διαφωνίες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι δηλώσεις του υπονομεύουν τη συνοχή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς η υποστήριξή του στις εσωτερικές αλλαγές φάνηκε να αμφισβητεί την ηγεσία του Ανδρουλάκη.

Με τη διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου, το ΠΑΣΟΚ καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις εσωτερικές διαφωνίες, καθώς και την πίεση να βελτιώσει την εικόνα και τις επιδόσεις του στις επόμενες εκλογές.

Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει τις εσωτερικές αντιφάσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κόμμα. Η ανάγκη για αλλαγές και επαναξιολόγηση των στρατηγικών φαίνεται να είναι επιτακτική, καθώς η πολιτική δυναμική αλλάζει και οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ευνοϊκή εικόνα για το ΠΑΣΟΚ. Η κατάσταση αυτή απαιτεί προσεκτική διαχείριση και ενδεχομένως αναδιάρθρωση της ηγεσίας για να μπορέσει το κόμμα να προχωρήσει σε ανατρεπτικές κινήσεις προς όφελος της εκλογικής του βάσης.

Διαβάστε ακόμα: Ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η 'ασπίδα' στην Κύπρο, οι 1.039 επαναπατρισμοί και το νέο ακαδημαϊκό τοπίο του 2026