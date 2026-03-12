Μητσοτάκης: «Όχι» σε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό. Ετοιμότητα για την κρίση στο Ιράν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ξεκαθάρισε την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε πρόταση για πρόωρες εκλογές, παρά τη δημοσκοπική ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ) που παρατηρείται λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Σε συνέντευξή του στο iefimerida, τόνισε πως προτεραιότητα είναι η πολιτική σταθερότητα της χώρας και όχι η εκμετάλλευση των πολιτικών συγκυριών.

«Απορρίπτω κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση για πρόωρες εκλογές λόγω δημοσκοπικής ανάκαμψης. Σκοπός μου είναι να εξαντλήσω τον εκλογικό κύκλο», δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έχει την ικανότητα να παίρνει γρήγορα αποφάσεις προς όφελος των πολιτών, κάτι που θα διακινδύνευε αν προχωρούσε σε πρόωρες εκλογές.

Ανάγκη σταθερότητας εν μέσω κρίσης

Αναφερόμενος στην κρίση στο Ιράν, ο Μητσοτάκης επισήμανε ότι οι συνέπειες μπορεί να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία, εάν η σύγκρουση παραταθεί και επηρεάσει τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου. «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Έχουμε στο νου μας όλες τις πιθανές παρεμβάσεις μας από την πρώτη στιγμή», ανέφερε.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι έχουν προετοιμαστεί μέτρα στήριξης, όπως και κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης, αλλά δεν σκοπεύει να δημοσιοποιήσει αυτά τα σχέδια πρόωρα.

Στήριξη της Κύπρου και στρατηγικές αποφάσεις

Σχετικά με την εμπλοκή της Κύπρου στον πόλεμο, ο Μητσοτάκης επισήμανε τη σημασία της άμεσης απόφασης για την ασφάλεια της χώρας. «Στείλαμε σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη και κινητοποιήσαμε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα θα στήριζε την Κύπρο και μόνη της αν χρειαζόταν.

Τόνισε την αξία της γρήγορης αντίδρασης της ελληνικής κυβέρνησης, λέγοντας: «Οι Έλληνες επένδυσαν το υστέρημά τους στην αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας». Αναφέρθηκε επίσης σε συγκεκριμένες στρατηγικές ενέργειες, όπως η άμεση αποστολή πλοίων και αεροσκαφών στην Κύπρο, που έγιναν σε μόλις πέντε ώρες από την απόφαση του ΚΥΣΕΑ.

Η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναδεικνύει την επιθυμία της κυβέρνησης να διατηρήσει τη σταθερότητα στην Ελλάδα σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταραχών. Η απορριπτική του θέση απέναντι σε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμούς δείχνει ότι η κυβέρνηση προτιμά να εστιάσει σε στρατηγικές λύσεις για τις προκλήσεις που προκύπτουν από την κρίση στο Ιράν, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τη σημασία της υποστήριξης της Κύπρου σε μια ευαίσθητη περιοχή.

Διαβάστε ακόμα: Μαρέβα Μητσοτάκη: «Ντροπή» για τα fake news σχετικά με την επιστροφή της Σοφίας από το Ντουμπάι