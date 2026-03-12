Συστήματα anti-drone: Στρατηγική προστασίας στο Μέγαρο Μαξίμου και κρίσιμες υποδομές

Η αυξανόμενη απειλή από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έχει οδηγήσει τις ελληνικές αρχές ασφαλείας σε ένα νέο σχεδιασμό για την προστασία κρίσιμων υποδομών, με επίκεντρο το Μέγαρο Μαξίμου. Η ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, ιδιαίτερα μετά τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, όπου τα drones έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά όπλα κατά αντίπαλων στόχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της αστυνομίας, εξετάζεται η εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ανίχνευσης και εξουδετέρωσης drones σε καίρια κυβερνητικά κτήρια, όπως η Βουλή και το Προεδρικό Μέγαρο, καθώς και σε άλλες ευαίσθητες υποδομές στην Αττική. Η προτεινόμενη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των απειλών που σχετίζονται με τη χρήση drones.

Συντονισμός και συνεργασία μεταξύ υπουργείων

Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία μεταξύ του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλων συναρμόδιων υπουργείων, με στόχο τη δημιουργία ενός πλέγματος προστασίας που θα καλύπτει συγκεκριμένα σημεία της Αθήνας. Εξετάζεται μάλιστα η παραχώρηση ενός σύνθετου συστήματος από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς την Ελληνική Αστυνομία, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Προεδρικό Μέγαρο.

Παράλληλα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει επαφές με υπηρεσιακά στελέχη των υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο κύριος στόχος των συζητήσεων είναι η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου επιτήρησης και άμυνας, το οποίο θα καλύπτει σημεία υψηλής σημασίας, όπως πρεσβείες και δημόσιες εγκαταστάσεις.

Νομικά ζητήματα και τεχνολογικές προκλήσεις

Ωστόσο, η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων εγείρει σημαντικά νομικά ζητήματα. Η ενεργή εξουδετέρωση drones σε κατοικημένες περιοχές δεν είναι πλήρως ρυθμισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκαλώντας ανησυχία σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων. Επιπλέον, η δημιουργία ολοκληρωμένου μητρώου για τα drones που χρησιμοποιούνται νόμιμα στη χώρα είναι ακόμη σε αναμονή. Μια τέτοια βάση δεδομένων θα μπορούσε να διευκολύνει την άμεση διάκριση μεταξύ επιτρεπόμενων πτήσεων και πιθανών απειλών.

Μέχρι σήμερα, οι ελληνικές αρχές διαθέτουν περιορισμένα μέσα για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Η Ελληνική Αστυνομία χρησιμοποιεί παλαιότερες φορητές συσκευές anti-drone, οι οποίες μπλοκάρουν το σήμα καθοδήγησης ενός drone, χωρίς ωστόσο να διαθέτουν δυνατότητες αυτόματου εντοπισμού.

Στρατηγικό σχέδιο προμήθειας νέων συστημάτων

Το 2023, υπήρξε σχεδιασμός για την προμήθεια δύο προηγμένων συστημάτων αναχαίτισης drones, με συνολικό κόστος περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ. Παρά τις αρχικές προθέσεις, το σχέδιο δεν προχώρησε για άγνωστους λόγους. Ωστόσο, μια νέα πρωτοβουλία είναι σε εξέλιξη, με την Ελληνική Αστυνομία να επιδιώκει την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου διασυνδεδεμένου συστήματος που θα εντοπίζει και θα αποτρέπει τη δράση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ευαίσθητες περιοχές, με προϋπολογισμό περίπου 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Λειτουργία των συστημάτων και αποτροπή απειλών

Τα νέα συστήματα που σχεδιάζεται να προμηθευτούν θα πρέπει να ανιχνεύουν drones σε όλες τις γνωστές συχνότητες τηλεχειρισμού και σε απόσταση μεγαλύτερη των πέντε χιλιομέτρων. Επιπλέον, θα είναι ικανά να αναγνωρίζουν το αεροσκάφος και την προέλευσή του, καταγράφοντας σε πραγματικό χρόνο την πορεία του.

Η αποτροπή των απειλών θα γίνεται μέσω προηγμένων αλγορίθμων που θα επιτρέπουν την ταυτοποίηση των drones χωρίς παρεμβολές στις ραδιοσυχνότητες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σύστημα θα μπορεί να αναλαμβάνει τον έλεγχο του drone, οδηγώντας το σε ασφαλή προσγείωση.

Σχόλιο

Η ενίσχυση των μέτρων προστασίας απέναντι σε drones είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών στην Ελλάδα. Η συνεργασία μεταξύ υπουργείων και η ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων εντοπισμού και αποτροπής είναι απαραίτητες, ειδικά σε μια εποχή που οι απειλές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι αυξανόμενες. Ωστόσο, η αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μητρώου για τα drones θα είναι κρίσιμη για την επιτυχία αυτής της στρατηγικής.

